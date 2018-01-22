一艘销往中国的美国大豆船货首次使用区块链技术

路透伦敦1月22日 - 交易参与人士周一表示，一艘运往中国的美国大豆船货成为第一笔完全通过区块链完成的农产品贸易。

路易达孚、山东渤海实业股份有限公司、荷兰国际集团、法国兴业银行、荷兰银行参与了这笔贸易。此项贸易中，销售合同、信用证以及各项凭证都在Easy Trading Connect(ETC)平台以数字化方式进行。

“我们注意到效率有极大的提升...远超过我们的预期，”路易达孚贸易业务全球主管Robert Serpollet表示，并称花在文件及数据处理上的时间压缩了五倍。

区块链首先是作为一种支持加密货币比特币的系统而出现的，是由互联网上的计算机网络维护的共享数字交易记录。

区块链技术已成功用于其他市场的交易，如石油。

“在这个特殊的例子中，我们相信效率是能源方面的数倍，”荷兰国际集团(ING)的全球贸易商品金融主管Anthony van Vliet说，并称农业方面的文档可能比能源领域的更复杂。

这次交易涉及用户在区块链平台上的参与，路易达孚的团队作为卖方，山东渤海实业股份有限公司作为买方，银行签发和确认信用证。

Russell Marine Group和Blue Water Shipping也参与了这一过程，签发了所有需要的证书。美国农业部(USDA)就如何将植物检疫证书纳入这一程序提供了建议。

这样做的好处包括成本节约和速度提升。

“当我们运营一家业务量很高、利润率极低的公司时，这个(成本节约)是关键，”荷兰国际集团的van Vliet表示。

“过几个月或一年，最多两年，我觉得这个世界会变得大不一样，”他补充说，他指的是大宗农产品交易中普遍采用区块链技术的潜力。(完)