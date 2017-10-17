美国副国务卿称美未排除美朝最终直接对话可能性（更新版）

(新增更多细节)

路透东京/联合国10月17日 - 美国副国务卿John J. Sullivan周二表示，美国并未排除最终与朝鲜(北韩)直接对话的可能性。几个小时之前，朝鲜警告称核战争可能随时爆发。

中国一直敦促这两个敌对国家进行会谈，但美国与日本在朝鲜继续发展能攻击美国的核导弹的情况下，不愿与其坐到谈判桌前。

“最终，我们当然不排除直接会谈的可能性，”Sullivan在东京与日本官员会谈后表示。

“我们的重点是用外交手段解决这个由朝鲜引发的问题；然而若外交手段失败，我们与日本、韩国等盟友必须为最坏的情况做好准备，”他说。

朝鲜此前进行了一系列核武试验，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩之间的口水仗也愈发激烈，地区紧张局势便不断升温。

近日，首尔市中心出现了明显来自朝鲜的传单，上称特朗普是“疯狗”，并描画了特朗普的可怕形象，为朝鲜的政治宣传增添了不寻常的个人色彩。

“全世界都在关注一触即发的朝鲜半岛局势，核战争随时都可能爆发，”朝鲜常驻联合国副代表金仁龙周一在联合国大会上说道。

“对于不参与美国对朝军事行动的国家，我们都无意对其使用、或威胁使用核武器，”金仁龙事先准备好的演讲稿中写道，但他发言时并未提及这段话。(完)