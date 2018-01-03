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美股标普500指数升穿2,700点大关 道指和纳指也创纪录高位
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#国际财经
January 3, 2018 / 11:49 PM / 更新于 15 hours ago

美股标普500指数升穿2,700点大关 道指和纳指也创纪录高位

2 分钟阅读

路透纽约1月3日 - 美国股市周三标普500指数史上首次升穿2,700点大关，其他主要股指也创下纪录最高收位，因科技股攀升，且有迹象显示美国和其他国家经济增长强劲。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布会议记录后，股市保持涨势，且尾盘小幅扩大涨幅。美联储周三发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。

“美联储会议记录重申将逐步加息，和联储以往的观点一致，股市对此作出正面反应，”BB&T Wealth Management副总裁Bucky Hellwig说。

周三稍早公布的一份报告显示，美国12月工厂活动增速超过预期，进一步显示2017年末经济增长动能强劲。同时，制造业调查直指欧洲经济强劲。

科技股方面，Alphabet (GOOGL.O)、IBM (IBM.N)和芯片股涨幅居前。标普500科技指数收升1.1%。

美国芯片股连续第二天急升，费城半导体指数涨1.7%，录得2016年6月以来最强的连续两天涨幅。

道琼工业指数.DJI收高98.67点，或0.4%，至24,922.68点；标准普尔500指数.SPX收高17.25点，或0.64%，至2,713.06点；纳斯达克指数.IXIC收升58.63点，或0.84%，至7,065.53点。

CBOE波动性指数收于9.15，略低于11月3日创下的纪录最低收位9.14。

能源股和医保股走强，也提振股市。标普能源指数涨1.5%，标普医保类指数升1%。

    英特尔(INTC.O)收跌3.4%，此前公司确认其芯片的设计缺陷可能导致黑客盗取数据的报导，不过，公司称，正研究不会显著拖慢电脑运行的解决方法。

    同业超微半导体(AMD)(AMD.O)攀升5.2%，英伟达(Nvidia)(NVDA.O)升6.6%，美光(MU.O)涨3%。

    甲骨文(ORCL.N)上扬2.3%，此前摩根士丹利上调该股评级。

    纽约证交所涨跌股家数比例为1.47:1；纳斯达克市场为1.45:1。

    美国各证交所共计成交约71亿股，过去20个正常交易日的日均成交量为63亿股。(完)　　

    编译 利棣儿；审校 杜明霞

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