美股标普指数维持年初以来涨势 道指小幅回落

路透1月8日 - 美国股市标普500指数周一延续2018年开始以来的涨势，不过势头已大幅放缓，因医保和金融股承压，且投资者正在等待财报季的开始。

医保类股为标普指数周一表现最差类股，且本周稍后有几家银行将为第四季度财报季揭开序幕，投资者因此对于买入银行股持谨慎态度。

“上周市场波动甚大，所有人都知道财报季即将到来。当未来几周会有一些基本面消息出现时，没有人会想要进一步大举跟进，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说。

道琼工业指数.DJI收低12.87点，或0.05%，至25,283.0点；标准普尔500指数.SPX收高4.56点，或0.17%，至2,747.71点；纳斯达克指数.IXIC收升20.83点，或0.29%，至7,157.39点。

根据路透数据，2018年的前四个交易日中，三大股指表现为逾10年来最强。道指开局为2003年以来最强，另外两个股指也录得2006年以来最佳年初表现。

Stock Traders Almanac认为，从历史数据来看，1月初五个交易日的表现可以预示全年市场的走向。

标普500医疗类指数收跌0.4%。上周则是大涨3.2%。

纳斯达克生物科技股指数下跌1.4%，将创下12月中旬以来最大单日百分比跌幅，领跌的Biogen(BIIB.O)和Regeneron Pharmaceuticals(REGN.O)分别下挫3.7%和3.3%。

银行类指数跌0.4%，拖累整体金融类指数小跌0.1%。投资人等候本周稍晚财报季开始时，从企业第四季业绩电话会议上，得知更多关于最近出台的美国公司税下调政策带来影响的细节。

富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)和花旗集团(C.N)下跌逾1%，高盛(GS.N)跌1.5%。大多数大型美国银行业者估计第四季获利会因美国减税而有一次性支出。

公用事业类股是标普百分比涨幅最大的类股，与房地产类股连袂扳回前一周的部分失地。

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)收升2.5%至166.03美元，略低于盘中稍早创下的纪录高位。此前摩根大通调升该股评级，称税改可能有助于北美建筑业务周期在2018年延续。

科尔百货(Kohl‘s)(KSS.N)劲升4.7%，此前该公司公布的假期同店销售远优于大型同业。

GoPro(GPRO.O)股价挫跌12.8%至6.56美元，此前该公司表示其对出售将抱开放态度，但并未积极寻售。该股在盘中稍早一度下跌约三分之一，触及纪录低位5.04美元，此前GoPro宣布第四季营收初值远低于预期，并称将退出无人机业务。

纽约证交所上涨与下跌个股家数比为1.40:1；纳斯达克市场为1.03:1 。

标普500指数成份股中有98只股票触及52周新高，零只触及新低。纳斯达克指数成份股中有124只触及52周新高，26只触及新低。

美国各证交所共计有63.6亿股成交，高于过去20个交易日的日均成交量62.8亿股。(完)