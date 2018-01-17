美股道指首次收于26,000点之上 因对公司业绩感到乐观

路透纽约1月17日 - 美国股市周三收盘跳涨，道琼工业指数首次收于26,000点之上，因投资者对利润增长的预期提振各板块走高。

道琼工业指数也创下纪录盘中高位。周二该指数曾短暂触及26,000点大关，以迄今最快的速度激升一千点，但之后回落至26,000点以下。

标普500指数创纪录最高收位。今年迄今该指数上涨4.8%，只在两个交易日下跌。根据汤森路透I/B/E/S，在已经公布了季报的36家标普500指数成份股企业中有超过四分之三的净利优于预期。

未来盈利预估也亮丽，因美国在12月通过下调公司税计划。

“凡是有重大政策行动，市场通常会先跳升，但之后会暂歇和消化。”Commonwealth Financial Network投资长Brad McMillan表示。

“现在我们开始获得企业财测...届时市场开始消化，‘是的，真的发生了’，而不是‘好吧，可能发生。’”

道琼工业指数.DJI收升322.79点，或1.25%，至26,115.65点；标准普尔500指数.SPX收涨26.14点，或0.94%，至2,802.56点；纳斯达克指数.IXIC收升74.594点，或1.03%，至7,298.279点。

波音(BA.N)跳升4.7%，此前该公司宣布同汽车座椅行业领导者Adient (ADNT.N)组建合资企业，生产航空座椅。

IBM (IBM.N)收高2.9%，此前巴克莱分析师将该股评级上调两个级距至“增持”，并将目标价上调59美元至192美元。

不过多家企业股票受不佳的业绩和财测拖累下滑。

银行股表现反复，高盛和美国银行公布的业绩令人失望，标普500银行股指数盘中一度下挫，但收高0.6%。

美国银行(BAC.N)跌0.2%，此前该行计入29亿美元一次性税务支出，令其公布的净利减少近半。

高盛(GS.N)跌1.9%，此前公布六年来首次录得季度亏损，因税务相关支出和交易营收骤降。

福特(F.N)收挫7.0%，此前该公司公布的全年盈利低于预估，且财测低迷。

通用电气(GE.N)下挫4.7%，延续周二跌势，周二该公司公布超过110亿美元的支出。

纽约证交所涨跌股家数比为1.85:1，纳斯达克市场为1.83:1。

有86只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低。有107只纳斯达克指数成份股触及52周新高，31只触及新低。

美国各证交所共计成交74亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.1亿股。（完）