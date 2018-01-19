美股涨势暂歇收低 公用事业类股及工业股下滑拖累大盘

路透纽约1月18日 - 美国股市周四收低，工业股及对利率敏感的板块下滑，抵销了科技股微弱涨势。

公用事业类股以及房地产类股分别下滑0.6%和1.0%。这两个板块被视为与公债走势接近，美国10年期公债收益率周四触及10年高位。

波音(BA.N)尾盘一度劲升，但终场收跌3.1%，通用电气(GE) (GE.N)则下挫3.3%。这两档股票构成道琼工业指数最大拖累，道指在上日首度登上26,000点之后周四就以下跌收场。波音及通用电气也是造成工业类股收低0.6%的推手。

“我们将持续见到经济增速及利率升速这两者的拉锯，”圣路易斯Edward Jones投资策略分析师Kate Warne说。“这很有可能导致2018年比2017年波动更大。”

道琼工业指数.DJI收低97.84点，或0.37%，至26,017.81点；标准普尔500指数.SPX收跌4.53点，或0.16%，至2,798.03点；纳斯达克指数.IXIC收低2.23点，或0.03%，至7,296.05点。

摩根士丹利(MS.N)以胜过预期的季度获利，为美国大型银行财报季拉上帷幕，其股价温和上涨。

纽约梅隆银行(BK.N)跌4.4%，此前该行称2018年将提列更多遣散费。该股跌幅在标普指数成分股中居第二位。

美国铝业(AA.N)挫跌7.0%，此前该公司公布的获利逊于分析师预期。

IBM和美国运通在周四盘后下跌，此前这两家公司发布了季度财报。

政府可能关门的风险也给市场蒙上阴影。Warne表示，她认为如果在周五结束前没有达成协议，则会对华尔街的表现有更大的影响。

美国众议院周四投票赞成推进一项暂时延长拨款的议案以供辩论。自10月1日进入2018财年以来，美国政府已经是第三次要靠临时拨款维持运转。

纽约证交所涨跌股家数比为1:2.64，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1:1.74。

有84只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及新低。有127只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。

美国各证交所共计成交69.3亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63亿股。(完)