美股标普和纳指受网飞提振收涨 道指因强生和宝洁拖累微幅收低

路透纽约1月23日 - 美国股市周二涨跌互见，网飞(Netflix)业绩强劲，扶助提振标普和纳斯达克指数上涨，但道琼工业指数受强生和宝洁(宝硷,P&G)下跌拖累微幅收低。

视频流媒体先锋网飞(NFLX.O)触及纪录高位257.71美元，收涨9.98%，报250.29美元，令公司市值冲破千亿美元大关。网飞公布，2017年第四季新增用户数目超过华尔街分析师的目标。

Facebook、苹果、亚马逊和谷哥母公司Alphabet股价也走高。这五大科技股被市场称为“FAANG”组合。

Insurer Travelers(TRV.N)对道指带来最大的提振，股价上涨4.96%，此前公布盈利超过预期。

“这次经济复苏迄今一直表现如是，‘民生街’(Main Street)表现良好，世界每个经济体都表现不错，到目前为止，还没有真正的重大迹象显示有明显的通胀或利率问题，可能促使需调整估值，”The Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示。

不过，Paulsen警告称，随着股市涨势持续，面临的挑战也更严峻，可能导致回落。“如果市场真的回落，将是大幅度修正，”他表示。

根据LPL Financial，标普500指数已经来到了连续第396个交易日没有出现过5%的修正幅度，这是纪录以来最长。在过去468个交易日，指标指数已经有467个交易日的收盘水准距离纪录高位相差不到5%。

根据汤森路透截至周二早上数据，标普500指数成份股企业第四季盈利预期增长12.4%。在68家已发布业绩的标普指数成份股中，有76.5%的业绩好于预期。

道琼工业指数.DJI小幅收低3.79点，或0.01%，至26,210.81点；标准普尔500指数.SPX收升6.16点，或0.22%，至2,839.13点；纳斯达克指数.IXIC收涨52.26点，或0.71%，至7,460.29点。

强生(JNJ.N)下跌4.26%，受累于与美国新税法相关的136亿美元支出，以及一项有关畅销的风湿性关节炎药物Remicade关键专利权的法庭判决。

全球最大消费者商品制造商宝洁(PG.N)走低3.09%，因投资者聚焦公司毛利润率下降。

美国总统特朗普周一批准对洗衣机和太阳能板征收高额进口关税，此举遭到中国、韩国和欧洲的批评，激发了可能招致它国贸易报复的担忧。

受关税消息影响，惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)升3.20%，小型太阳能公司股价走高，如Real Goods Solar(RGSE.O)急升33.04%，Sunworks(SUNW.O)涨10.71%。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)下滑0.43%，因季度获利低于华尔街预估，但营收超过预估，因电话订户增加。

纽约证交所涨跌股家数比为1.60:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.28:1。

有135只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有232只纳斯达克指数成份股触及52周新高，16只触及新低。

美国各证交所共计成交67.8亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.8亿股。(完)