美股道指和标普指数跌幅逾1% 特朗普宣布加征高额关税引发忧虑

路透纽约3月1日 - 美国股市周四道琼工业指数和标普500指数连续第三日下跌超过1%，此前美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝征收关税，令投资者担心价格上涨和触发贸易战。

这波跌势令道指今年重新跌至去年收盘水准下方，Cboe波动率指数也达到2月13日以来最高收位，股市自2月初大跌后近期迎来的反弹走势也受挫。

美国总统特朗普表示，下周美国将对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，随后汽车生产类股以及其它大量消耗钢铁和铝的产业类股扩大盘中跌势，而美国钢铁和铝业公司股价则跳涨。

通用汽车(GM.N)收低4%，福特汽车(F.N)跌3.0%，美国钢铁公司(U.S. Steel)(X.N)劲扬5.7%。

波音(BA.N)和卡特彼勒(CAT.N)等工业巨头亦下跌，因投资者担心原材料价格上涨以及其它地区的贸易壁垒。波音股价跌3.5%，卡特彼勒收低2.8%。

“对此会采取什么报复行动总是让人担心。当发生贸易战时，暗含在所有这些贸易问题之下的还是助长通胀，因为会假定物价将上涨，”印第安纳州Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson表示。

美股周三结束2月的动荡走势，道琼工业指数和标普500指数创2016年1月以来最差月度表现。在此之际，通胀和债券收益率上升是主要隐忧。

道琼工业指数.DJI收低420.22点，或1.68%，至24,608.98点；标准普尔500指数.SPX下挫36.16点，或1.33%，至2,677.67点；纳斯达克指数.IXIC跌92.45点，或1.27%，至7,180.56点。

标普500指数自周一收盘以来已跌3.7%。周四为连续第三天跌幅至少1%，为2016年1月以来该指数首次出现这种情况。

上月标普500指数出现10%的修正幅度，目前仍较1月26日所及纪录高位跌逾6%。

特朗普宣布这一消息之前，股市就已经多数下跌。

美联储主席鲍威尔在国会作证试图缓和其周二言论的影响。鲍威尔周二的讲话引起对今年可能升息四次的担忧，而非美联储预期的三次。纽约联储总裁杜德利在巴西圣保罗的讲话则更加直率，称四次加息将是”逐步推进”的。

但投资者称，是关税问题在推动股市午后出现抛压。

“实施这些关税举措的风险在于，这会招致我们的贸易伙伴国以及尤其是中国采取报复行动，”费城Janney Montgomery Scott首席投资分析师Mark Luschini表示。

纽约证交所涨跌股家数比为1:1.47，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1:1.42。

有两只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低。有43只纳斯达克指数成份股触及新高，100只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约90亿股，过去20个交易日的日均成交量84亿股。(完)