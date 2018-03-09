美股三大股指收高 特朗普关税计划力道软化

路透纽约3月8日 - 美国股市三大主要股指周四收高，此前美国总统特朗普的贸易关税立场似显软化，令市场一周以来坐立难安的贸易战疑虑有所缓解。

特朗普宣布对进口钢铝征收关税，但表示加拿大与墨西哥将获得豁免，其他国家也可申请豁免，不过关于何时给予他们豁免的细节很少。

“比起上周的措辞，力道显得较小，”印第安那州Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson表示。

道琼工业指数.DJI收涨93.85点或0.38%，报24,895.21点；标准普尔500指数.SPX收升12.17点或0.45%，报2,738.97点；纳斯达克指数.IXIC上涨31.30点或0.42%，收在7,427.95点。

在交易日最后一个半小时白宫透露出相关消息之前，标普500指数一直在前收盘位上下的窄幅区间内波动，因为投资者不确定特朗普将作何表态。

自从特朗普上周四宣布关税计划以来，有关关税措施可能引发全球贸易战的担忧主导市场，而白宫国家经济委员会主任柯恩周二晚间辞职则加剧了这种担忧。

但并非所有人对最新的贸易消息都感到高兴。

Century Aluminum (CENX.O)跌7.5%，因为原先外界认为，如果关税措施得到实施，该公司将从价格上涨中获益。美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)跌2.9%，AK Steel (AKS.N)收盘重挫4%。

由于油价下跌，标普能源指数下滑0.1%，是标普11大类股中唯一收低的类股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.38:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.15:1。

有26只标普500指数成份股触及52周新高，一只成份股触及新低。有157只纳斯达克指数成份股触及新高，22只触及新低。

美国各证交所共计成交63.8亿股，过去20个交易日的日均成交量为76.5亿股。(完)