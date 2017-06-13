美股收低 苹果下跌拖累科技股走低

路透纽约6月12日 - 美国股市周一下跌，因苹果延续上周跌势，拖累科技股走低。不过，科技股仍是标普500指数年内表现最好的板块。

瑞穗证券将苹果评级从“买入”下调至“中性”，称苹果今年表现好于大盘，对“即将推出的新产品的乐观情绪已完全反映在目前的股价中。”苹果周一下挫2.4%，今年迄今涨幅为26%。

继上周五下跌2.7%后，标普科技股下跌0.8%，创下近一年来最大两日跌幅。纳斯达克指数跑输标普500指数，因科技股持续遭抛售，引发投资者在其他类股寻找投资机会。

年内表现最差的能源股是扶助遏制标普500指数跌势的板块之一。

Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，他不太担心科技股跌势会成为整体市场的跌势。

“纳斯达克指数和大型科技股甚至还没到修正区域，如果经济数据进一步恶化，我会担心。”他表示。

“经济衰退的风险仍很低，所以我认为科技股的跌势并不代表什么。”

道琼工业指数.DJI收跌36.30点，或0.17%，至21,235.67点；标准普尔500指数.SPX收低2.38点，或0.1%，至2,429.39点；纳斯达克指数.IXIC收跌32.45点，或0.52%，至6,175.47点。

Jacobsen表示，在美联储周三结束货币政策会议前，他不会逢低吸纳，因短期内美联储会议“对市场是最大的风险事件”。

“如果美联储不顾近期疲弱数据，继续为了升息而升息，那么股市可能出现修正，”他表示。

通用电气(GE.N)大涨3.6%，报28.94美元，对标普500指数提振作用最大。执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)将退休，由该公司医保部门主管John Flannery接任。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是Under Armour (UAA.N)，该股升5.8%，跌幅最大的是Netflix (NFLX.O)，该股下挫4.2%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约78.9亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量为68.1亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.03:1；纳斯达克市场为1.37:1。(完)