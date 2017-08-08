美股收升 道指连续第九日创纪录最高收位

路透纽约8月7日 - 美国股市道琼工业指数周一连续第九日创纪录最高收位，标普500指数微幅收高，因消费类和科技股上涨，盖过能源股下跌带来的压力。

但成交量相对清淡，在美国总统特朗普和国会放假，和优于预期的公司业绩期接近尾声之际，投资者没有理由作重大押注。

“今日缺乏推动市场走势的因素。在目前的水平还没有卖出的理由，也没有买入的理由，因业绩期接近尾声，本周也没有很多经济数据公布，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik说。

一些投资者关注一些表现落后的板块，其中包括零售股，因预期实体店开学购物将带来提振，LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

“市场出现很小规模的板块轮动，”Meckler称。

公司第二季业绩强劲在近数周提振美国股市，周五公布的7月美国就业报告良好，加强市场的乐观人气。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计第二季标普500成份股公司利润增长12%，第三季增长9.3%。

不过，近期股市的升势引发对估值偏高的担忧。

根据汤森路透Datastream，今年标普500指数的基于未来盈利预期的市盈率为18倍，10年均值为14倍。标普500指数今年迄今上升约11%。

道琼工业指数.DJI收涨25.61点，或0.12%，至22,118.42点，连续第九日创收盘纪录，为2月以来最长纪录，当时道指连续第12日创下纪录收盘高位。

标准普尔500指数.SPX攀升4.08点，或0.16%，至2,480.91点；纳斯达克指数.IXIC收高32.21点，或0.51%，至6,383.77点。

标普必需消费类股升0.7%，标普科技股指数升0.6%，在标普500指数类股中领涨。

投资者在未来数日将研判零售商的季报，以了解面对来自亚马逊(AMZN.O)的竞争，零售商的表现如何。

沃尔玛升近1%。全美最大的肉类加工商泰森食品(Tyson Foods)(TSN.N)涨5.7%，此前公布好于预期的季度获利和营收。

能源股下跌0.9%，受累于油价下跌，因利比亚最大油田产量反弹刺激卖出，投资者担心石油输出国组织(OPEC)和美国石油产量增长。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.08:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.07:1。

纽约证交所共计有约52.9亿股成交，过去20日平均日成交量为61.3亿股。(完)