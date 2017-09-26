美股下跌 因科技股遭抛售及投资人担忧朝鲜情势

路透纽约9月25日 - 美国股市周一收低，科技股遭抛售打压纳斯达克指数，而朝鲜对美国发布的最新声明也令投资人紧张。

朝鲜外务相李勇浩称，美国总统特朗普已对朝鲜宣战，该国保留在其领空外击落美国战略轰炸机等应对举措的权力。

白宫发言人桑德斯称，朝鲜的言论是“荒谬的”，美国没有向朝鲜宣战。

上述言论提振避险资产，现货金升1%，日圆兑美元涨0.26%，报111.71日圆。投资者在危机出现时青睐这些避险资产。

“朝鲜的陈述不会消失，它保留在对话内的时间越长，它的负面影响越大，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny说。

CBOE波动率指数触及两周高位11.21，最新升0.63点，至10.22。

Facebook(FB.O)，微软(MSFT.O)和苹果(AAPL.O)等科技股对标普500指数带来最大的拖累，分别下跌4.5%，1.55%和0.88%。

苹果股价迫近修正区域，此前一报导称，苹果告诉其供应商，缩减苹果即将上市的iPhone X的零部件的出货。

“苹果最新版的iPhone的受欢迎程度有点令人失望，引发市场有些担心，销情一般将影响到供应链的公司，”Kenny说。

标普科技指数下滑1.42%，为五周内表现最差的一天。不过，该指数仍然是今年标普500指数11大类股中表现最好的一支，年内升幅接近23%。

科技股下跌被能源股上涨有所抵销，能源股升1.47%，在过去18个交易日中第16日上升。

油价触及逾两年高位，此前主要产油国称，全球市场正在恢复平衡，土耳其威胁切断从伊拉克库尔德地区至该国港口的输油管道。

道琼工业指数.DJI收跌53.50点，或0.24%，至22,296.09点；标准普尔500指数.SPX收低5.56点，或0.22%，至2,496.66点；纳斯达克指数.IXIC下挫56.33点，或0.88%，至6,370.59点。

汽车零部件分销商Genuine Parts(GPC.N)跳涨5.96%，为表现最好的标普500指数成份股企业，此前公司表示，达成协议以20亿美元收购同业Alliance Automotive Group，进军欧洲市场。

药商艾尔建(AGN.N)涨3.40%，此前该公司授权20亿美元股票回购计划。

纽约证交所涨跌股家数比为1.28:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.26:1。

美国各证交所共计有约64.2亿股成交，过去20日的日平均成交量为60.2亿股。(完)