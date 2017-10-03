美股第四季开局创下收盘新纪录 数据暗示美国经济势头强劲

路透纽约10月2日 - 美国股市周一为第四季开了个好头，三大股指均创纪录收盘新高上，因数据直指美国经济的潜在势头强劲。

美国9月制造业活动急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

材料股，工业股和金融股是周一上涨最大的板块之一。

对美国税改的乐观情绪继续支撑股市。上周美国总统特朗普提出三十年来最大的税改计划，但没有提供计划详情。

小型股指数罗素2000指数再创收盘新纪录。小型企业预计是美国税改计划的最大受益者之一。

“（税改）还有诸多细节需要厘清，但市场肯定愿意相信可能会有好事发生，”Wells Fargo Investment Institute高级全球股市策略师Scott Wren表示。

经济数据也有帮助，他表示，“服务业数据能更好的显示带动经济的因素，但看到制造业数据上升也很好。”

道琼工业指数.DJI升152.51点，或0.68%，至22,557.60点；标准普尔500指数.SPX涨9.76点，或0.39%，至2,529.12点；纳斯达克指数.IXIC上扬20.76点，或0.32%，至6,516.72点。

三大股指均刷新纪录收盘新高。

周日美国拉斯维加斯发生枪击事件，造成至少58人死亡，超过500人受伤，这是美国历史上造成死亡人数最多的枪击事件。枪械生产商个股股价上扬，Sturm Ruger (RGR.N)劲扬3.5%。

通用汽车(GM.N)升4.4%，触及纪录高位，此前德意志银行表示，该公司可能在2020年大规模推出无人驾驶汽车。

纽约证交所涨跌股家数比为1.82:1，纳斯达克市场为2.36:1。

美国各证交所共计有约63亿股成交，同过去20日的日平均成交量相若。(完)