美股道指首次收在23,000点之上 IBM跳涨近9%居功至伟

路透纽约10月18日 - 美国股市道琼工业指数周三首次收在23,000点以上，受国际商业机器(IBM)股价跳涨推高，此前IBM暗示将恢复营收增长。

道琼工业指数收在23,000点以上，离8月2日触及22,000点只有54个交易日，这是道指从21,000点升至22,000点的约一半时间，且是今年拿下的第四个千点位关口。

“散户继续向股市投入资金，每次有关于创纪录新高的消息，特别是像今日的点数大关，人们会感到他们错过了涨势，那就吸引更多人进入股市，”Wedbush Securities股市部门主管Ian Winer说。

“最终，股市见顶的唯一方法是所有人都进入了股市。现在接近这种情况了。”

道琼工业指数盘中打破了周二创下的纪录盘中高位，但收位略低于该水准。

IBM(IBM.N)营收胜预期，股价跳涨8.9%，为今日道指160点的涨幅贡献了约90点。

公司业绩强劲，经济增长加速和对总统特朗普将能推进减税计划的希望扶助股市今年上涨。

标准普尔500指数和纳斯达克指数均刷新收盘纪录。

道琼工业指数.DJI收涨160.16点，或0.7%，至23,157.6点；标准普尔500指数.SPX收升1.9点，或0.07%，至2,561.26 点；纳斯达克指数.IXIC收涨0.56点，或0.01%，至6,624.22点。

“今天的催化剂很明显是IBM...该股看似时来运转，提振道指站在23,000点之上，”美国保德信金融集团首席市场策略师Quincy Krosby称。

金融股指数涨0.6%，受银行股从近期发布业绩后的跌势中反弹提振，券商看多报告帮助支撑银行股。

银行股在近期发布业绩前上涨，导致发布业绩后遭抛售，Krosby称。

雅培(ABT.N)上涨1.3%，此前公司发布的业绩强于预期，因医疗设备销售强劲。

盘后，eBay(EBAY.O)在发布业绩后急挫4%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.32:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约56亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完)