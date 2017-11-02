美股标普500指数在税改计划公布后持平盘 道指升至纪录高位

路透11月2日 - 美国股市周四涨跌互现，道琼工业指数攀升至纪录高位，而Facebook下跌，抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现，投资者评估美国总统特朗普和共和党人公布的期待已久的税改计划。

该计划提议将企业税从35%下调至20%，但也停止了某些适用于公司和个人的税收优惠。

尽管许多市场观察者直指下调公司税将进一步燃点股市延续屡创纪录新高的涨势，但投资者表示，税改议案只是个开始，未来可能有许多协商尚待进行。

“市场发出的信息是仍有许多未知之数，”Baird投资策略师William Delwiche说，“在这时点很难为议案最终版作出结论。”

道琼工业指数.DJI收高81.25点，或0.35%，至23,516.26点；标准普尔500指数.SPX微涨0.49点，或0.02%，至2,579.85点；纳斯达克指数.IXIC收低1.59点，或0.02%，至6,714.94点。

工业巨擘波音(BA.N)和3M (MMM.N)上涨。高盛(GS.N)上扬，扶助提振道指。

道指成分股苹果(AAPL.O)在盘后交易中上扬，因假期季营收预估大致优于市场预期。

在常规交易时段，美国房屋类股下跌，因担心税改计划将限制抵押贷款利息抵扣上限。

费城房屋指数跌1.1%，Toll Brothers (TOL.N)挫跌6.1%，MDC Holdings (MDC.N)暴跌12%。

家居修缮用品零售商股价也下跌。Lowe‘s(LOW.N)跌4.1%，家得宝(Home Depot)(HD.N)跌1.6%，重压道指。

美国总统特朗普决定提名美联储理事鲍威尔出任下任美联储主席，一如市场广泛预期。

鲍威尔支持现主席叶伦设定货币政策时的总体方向，外界认为他的利率立场相对鸽派。

“我认为，鲍威尔是较鸽派的选择，这可能对华尔街投资者给予较大的宽慰，尽管我认为市场已消化他将会获得提名，”HorizonInvestment Services首席执行长Chuck Carlson说。

第三季业绩期也是市场关注的焦点，投资者称企业业绩增长也是支持今年股市涨势的原因之一。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股中，已有逾四分之三公布了业绩。预计标普500企业第三季获利料增长7.7%，高于10月初预期的5.9%。

Facebook下跌2.0%，因投资者担心公司的支出，对其强劲的季度业绩视若无睹。该股对标普500指数和纳斯达克指数的拖累最大。

特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)急跌6.8%，之前该公司推迟Model 3轿车达到产量目标的时间，并公布史上最大季度亏损。

Blue Apron(APRN.N)重挫18.6%，之前该公司报告的季度亏损大于预期。

纽约证交所跌涨股家数比为1.06:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.29:1。

美国各证交所共计有约74亿股成交，高于过去20日的日均成交量62亿股。(完)