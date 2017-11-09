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美股三大股指创纪录新高 因视频游戏生产商和苹果股价攀升
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2017年11月9日 / 凌晨12点16分 / 2 天前

美股三大股指创纪录新高 因视频游戏生产商和苹果股价攀升

2 分钟阅读

路透11月8日 - 美国股市周三创纪录最高收位，因视频游戏制造商股价上扬，苹果市值升穿9,000亿美元。

视频游戏制造商Take-Two Interactive Software (TTWO.O)跳涨10.58%，此前该公司发布的节日季营收预估强于预期。

消息刺激同业股价大涨，Activision Blizzard (ATVI.O)急升5.89%，艺电(EA.O)升2.19%。

苹果上涨0.82%，收盘时公司市值升至历来最高的9,050亿美元，受对近期推出的iPhone X的乐观情绪提振。

投资者仍担心共和党上周公布的税改计划的命运。该计划将下调公司税，并取消一系列受欢迎的税务减免优惠。这份税改提案预计将遭到利益团体的强烈反对。

尽管控制着参众两院，但自总统特朗普上任以来，共和党还未取得过任何重大的立法胜利。

“税改议案获得通过是一件很复杂，很棘手的事，”U.S. Bank Private Wealth Management的地区投资董事Tim Dreiling说。

“在税改议案最终版本送交国会投票前，还会有一番讨价还价。”

标普500指数自特朗普去年11月上任以来已攀升约21%，部分受助于他承诺的减税和其他一些对企业有利的举措。

三大指数均收在纪录高位。

道琼工业指数.DJI收高6.13点，或0.03%，至23,563.36点；标准普尔500指数.SPX收涨3.74点，或0.14%，至2,594.38点；纳斯达克指数.IXIC收升21.34点，或0.32%，至6,789.12点。

标普500指数11大类股中，有六个板块收涨，必需消费品类股领涨，涨幅为1.08%。

科技股上扬0.5%，受高通(QCOM.O)急升2.17%提振，之前该公司推出了一款旨在挑战英特尔(INTC.O)的服务器处理器。英特尔股价下跌0.17%。

Snapchat的母公司Snap(SNAP.N)重挫14.62%，一天前，该公司报告，广告营收和用户增长远慢于预期。Snap称，中国的腾讯公司购买了该公司12%的股权。

纽约证交所涨跌股家数比为1.03:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.05:1。

美国各证交所总计成交约70亿股，高于过去20日平均成交量65亿股。(完)

编译 利棣儿/母红；审校 利棣儿/母红

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