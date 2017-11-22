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美股三大股指刷新纪录最高收位 受科技股上涨推动
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#国际财经
2017年11月22日 / 凌晨12点23分 / 2 天前

美股三大股指刷新纪录最高收位 受科技股上涨推动

2 分钟阅读

路透纽约11月21日 - 美国股市周二收盘跳涨，三大股指均刷新纪录最高收位，由年内表现最好的科技股领涨。

医疗保健股也攀升，此前医疗设备生产商Medtronic(MDT.N)公布好于预期的业绩，维持其全年财测，带动股价劲涨4.8%。

标普科技股指数升1.2%，受助于苹果(AAPL.O)大涨约1.9%。今年科技股指数劲升了38.6%，迄今的表现超过其他各板块。标普500指数今年迄今升幅为16.1%。

“每年的这个时候投资人都会增持，而非减持，所以市场趋势偏上行，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“还有资金在年内多数时间一直离场观望，目前股市应对风险的状况是最好的。股市波动性不大，趋势向上，”他还表示，“目前投资人最放心的是科技股，所以有资金投入。”

CBOE波动性指数收低0.9%，报9.73，为逾两周最低收位。

标普500指数刷新纪录收盘新高，为约两周首见。上周该指数下跌，因投资人担心美国政府税改计划是否能取得进展。

随着第三季业绩期接近尾声，且短期内没有重大的经济数据公布，在周四美国感恩节假期前市场交投放缓。

道琼工业指数.DJI收升160.50点，或0.69%，至23,590.83点；标准普尔500指数.SPX收涨16.89点，或0.65%，至2,599.03点；纳斯达克指数.IXIC涨71.76点，或1.06%，至6,862.48点。

小型股指数罗素2000涨1%，也创最高收盘纪录。

基于美国企业税改革、高于趋势的全球和美国经济增长，以及利率从较低基准缓慢上涨等预期因素，高盛上调明后两年标普500成份股企业盈利预估。

Urban Outfitters(URBN.O)升3.7%，Hormel Foods(HRL.N)涨3.4%，两家公司均发布了业绩。

Signet Jewelers(SIG.N)崩跌30.4%，此前公司意外报告季度亏损，拖累蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)股价下跌0.8%。

纽约证交所涨跌股家数比为2.10:1，纳斯达克市场为1.92:1。

美国各证交所共计有约62亿股成交，远低于过去20日的日均成交量68亿股。(完)　　

编译 利棣儿/李军/刘静；审校 李军/母红

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