分析：美股道指勇破22,000大关 但已现技术警讯需小心拉回风险

路透纽约8月2日 - 美国股市道琼工业指数周三首次升破22,000点大关，但投资人对于涨势能否持守的疑虑，让这个里程碑的光彩略为失色。

美股涨势动能在盘中减弱，此外，尽管在苹果(AAPL.O)及波音(BA.N)等个股强劲财报的支撑下，美股近期走高，但一些技术指标已出现警讯。

“美股涨势是建立在一小撮个股之上。这通常不是涨势稳固的迹象，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。“如果出现拉回...我也不会觉得意外。”

此外，理论上，道琼工业指数既已达到纪录高位，道琼运输指数应该也创下新高，确认美股涨势。

但道琼运输指数今年以来表现落后道琼工业指数将近10个百分点，较7月高点下跌超过6%。

另外，尽管美股主要指数频创纪录新高，但代表市场涨势整体广度的涨跌家数比却在走弱。

这意味着，这种大涨是由越来越少的公司股价上扬所推动，市场观察者担心这种涨势可能难以持续。

在纽约证交所和纳斯达克上市的股票中，触及52周低点的股票数量为6月底以来最高，而触及52周高点的股票数量则自7月中旬以来大幅减少。

道指今年上涨了大约2,200点，而近600点的涨幅都是来自波音这一家公司。

苹果、麦当劳(MCD.N)和联合健康集团(UnitedHealth Group) (UNH.N)各贡献了200多点的涨幅。

道指是价格加权指数，这意味着比起每股约25美元的通用电气(GE.N)这种股票，每股158美元的苹果和每股238美元的波音等公司总体上会给股指带来更大影响。

涨势缺乏广度，而道指运输指数也表现落后，这可能意味着这种上涨行情或要熄火了，至少目前看来是这样。

瑞银驻纽约美国股票和衍生品策略执行董事Julian Emanuel表示，周三标准普尔500指数和纳斯达克指数表现疲弱而苹果股价大涨，这显示“涨势根基脆弱。”

标普500指数和纳斯达克指数周三持平，即使苹果跳升近5%。

伦敦Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam表示，道琼工业指数站上22,000点“对投资者来说非同寻常...但同时，如果动能无法持续，这也可能是个陷阱。”

**牛市持续时间已久**

美股牛市已经持续八年多，去年特朗普当选美国总统后，美股又乘上一股东风，因外界预期特朗普的减税和放松监管等亲商政策将提振企业获利和经济增长。

但减税和特朗普的其他政策计划尚未落实，股市的真正引擎只有企业获利增长。

“企业获利增长让市场对华府抱有耐心。也让市场耐心对待财政改革，”纽约Federated Investors投资组合经理Steven Chiavarone表示，并称他们将“逢低买入”。

基本面依然强劲。500家成分股企业中已有350家公布业绩，标普500指数.SPX有望连续两季录得双位数获利增幅，为近六年以来首见。

不过按过去标准衡量，美股目前已显得偏贵。标普500指数成分股企业基于未来12个月获利预期的市盈率约为18倍，高于长期均值15倍，将近2004年以来的最高水准。

“考虑到市场估值即使不算偏高，也已属充分，所以说市场并非没有问题，”Janney Montgomery Scott驻费城首席投资策略师Mark Luschini称，不过他预计道指会在22,000点上方走的更远。

此外还要考虑夏季的季节性因素。ETX Capital驻伦敦资深市场分析师Neil Wilson称，道指突破22,000点“显示牛市加速冲至一个顶部。”

“对股市来说，8月份通常不是个好月份，过去20年只上涨5次，所以对于财报季过后行情还能持续多久存有警惕。”

图表：美股涨势广度指标 tmsnrt.rs/2faTyHM (完)