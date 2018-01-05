美股飙升 债市和全球股市沾光

路透纽约1月4日 - 坐拥美国股市丰厚收益的投资者需要一个地方安放这些资金，从中受益最多的是各大国际市场，以及发行高评级债券的公司及各国政府。

根据理柏周四的数据，最近一周美国基金投资者从股市撤资84亿美元，并将33亿美元转投应税债券基金，以防御性姿态面对股市一年来的强劲涨势。

这是2017年主导题材的延续：投资者从表现强劲的国内股票基金撤出资金再存放他处。但这一趋势却与不言自明的真理相悖：资金追随业绩表现。

根据理柏的年末初步数据，美国国内股票基金在2017年流出资金273亿美元，为第三年资金外流。

“就收益而言，过去一年的情况十分特殊，”汤森路透旗下理柏的研究部门主管Tom Roseen表示。他说这一年股票基金净值平均增加逾20%，“而我们看到的是散户资金大规模撤离。”

投资于美国以外的股票基金在2017年获得1,714亿美元的资金流入，美国公债基金也吸引到340亿美元的资金流入，这都创下1992年以来的最大流入规模。理柏的初步数据显示，2017年新兴市场基金的流入量亦创下2010年以来最大。

来自美国投资者的资金令全球收益率和借贷成本保持在低水平。

不过，美国国内股票基金的资金流出情况并不是普遍存在的。

上市交易基金(ETFs)试图跑赢市场，2017年再次吸收到创纪录的资金流入。许多此类基金都是追踪指数，收取的费用也低于那些主动遴选股票的基金。

专注投资科技板块的股票基金在2017年获得约130亿美元的资金流入，为2000年科技股荣景以来的最大流入规模。这类基金在2000年吸引到410亿美元，之后遭遇科技泡沫破裂。

高收益债券基金未能分享到债券基金的繁荣盛宴，该类基金在2017年流出210亿美元，为2014年以来的最大流出规模。（完）