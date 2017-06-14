科技股反弹扶助美股刷新纪录收盘高位 等待美联储会议

路透6月13日 - 美国股市周二上涨，标普500指数，道琼工业指数和Russell 2000指数创下纪录收盘高位，因科技股反弹，且投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计升息前调整头寸。

标普科技股指数上涨0.9%，在之前录得近一年来最大两日跌幅后反弹。微软(MSFT.O)和Facebook (FB.O)等大型科技股上升，扶助提振标普500指数。

“我认为股市过去两日下跌是因为心理因素，不是任何基本面因素，一些投资者今日回到市场，再次买入，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说，“基本面看来良好。”

科技股带动标普500指数年内录得9%的涨幅，近期科技股下跌，引发对投资者可能撤出科技股，轮换到金融和能源等其他年内跑输的板块的臆测。

金融股周二上涨0.4%，能源股升0.7%。材料股升幅最大，劲涨1.3%。

周二市场走势反映了“过去几个月跑输的板块继续上涨，加之一些投资者臆测，美联储升息比投资者在债市开始预期的更坚定，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain说。

道琼工业指数.DJI收升92.80点，或0.44%，至21,328.47点；标准普尔500指数.SPX收高10.96点，或0.45%，至2,440.35点；纳斯达克指数.IXIC收升44.90点，或0.73%，至6,220.37点。

交易商普遍预期，周三美联储结束为期两天会议时将宣布加息。

美联储周三1800 GMT公布利率决定，之后主席叶伦召开记者会。

金融股上涨，此前美国财政部公布推翻美国金融监管框架的计划，满足了金融机构的愿望清单。

公司消息方面，餐饮连锁店Cheesecake Factory (CAKE.O)跌9.9%，因公司对同店销售下降发出预警。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数为2.39:1；纳斯达克市场为1.89:1。(完)