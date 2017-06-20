美股受油价和消费类股拖累走低 市场担忧美联储升息路径

路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。

医疗保健类股是市场最大的亮点，上涨0.3%，非必需消费类股下跌1.25%，能源股跌幅相同。

油价下跌约2%，此前几个主要产油国的供应增加，削弱了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国透过减产来支撑市场的努力所产生的影响。

“人们原本认为油价区间在45-55美元，但油价不断下跌，美国原油生产商的效率不断提高，”O’Neil Securities的NYSE场内分支董事Ken Polcari说。

美股在收盘前扩大跌幅，此前达拉斯联储总裁柯普朗的讲话令投资者的担忧加重。柯普朗表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美联储在进一步升息时需谨慎行事。

柯普朗称，科技和全球化抑制美国通胀，这暗示低通胀可能持续，BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

“今日的走势反应出，投资者愈来愈担心美联储对收紧政策路径的预期与市场的看法不一致，联邦基金利率期货市场走势，收益率下跌和通胀数据回落就是证据，”Hellwig说。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，美国及其他地区的低利率情况，对金融稳定构成风险，央行官员的决策制定必须考量这些疑虑。

道琼工业指数.DJI收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数.SPX下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数.IXIC收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。

根据Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut，部分投资者在亚特兰大举行的国会议员选举前观望。

他预计民主党候选人Jon Ossoff和共和党候选人Karen Handel之间的这场角逐将是史上最昂贵的美国国会议员竞选，是对特朗普总统亲商计划的一次关键政治考验。

纳斯达克生物科技类股升1.3%，前日跳升2.5%。

标普科技股指数下跌0.8%，微软(MSFT.O)和苹果(AAPL.O)给该指数带来的拖累最大。

纽约证交所跌涨股家数比为2.48:1，纳斯达克市场为2.28:1。

有49只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低；有99只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，87只触及新低。

美国各证交所共计成交约71亿股，过去20日的日均成交量为68.6亿股。（完）