美股大幅收低 因科技股延续跌势

路透6月29日 - 美国股市周四大跌，标普500和道琼工业指数录得约六周来最大单日跌幅，因科技股近期的跌势加深，并盖过银行股上涨带来的支持。

引领标普500指数年内上涨8%的科技股下挫1.8%，是表现最差的主要板块。苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)等大型科技股走低，对标普500指数带来的拖累最大。

仅有金融和能源股收高，因投资者可能将资金轮转到今年跑输的板块。

“美国股市仍然偏高，处于或接近纪录区域已有一段长时间，市场没有看多很多支持的理据，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny说。

“股市举步维艰。在没有重大刺激因素推高股价的情况下，股市将不得不重新设定，所以市场今天下跌，”Kenny说。

道琼工业指数.DJI收低167.58点，或0.78%，至21,287.03点；标准普尔500指数.SPX下跌20.99点，或0.86%，至2,419.70点；纳斯达克指数.IXIC收低90.06点，或1.44%，至6,144.35点。

纳斯达克指数突破关键技术支撑位，收在其50日移动均线以下，为4月13日来首次。

CBOE波动率指数升至六周高位的15.16，后有所回落。

股市投资者也对全球利率上升感到担忧，此前央行发出一连串鹰派讲话，暗示超宽松货币政策开始落幕。欧洲股市也下跌。

随着第二季即将结束，市场近几日波动较大，周三，以科技股为主的纳斯达克指数录得11月7日以来最佳表现。

金融股是股市的亮点，升0.7%。

银行股上涨，此前美联储通过年度压力测试项目，批准了银行的增加派息和股份回购计划。富国银行(WFC.N)涨2.7%，花旗(C.N)涨2.8%。

能源股微升0.1%。油价小升，此前美国原油产量下降，暂时缓解了对供应过剩的忧虑。

“稍微有一些轮换，”嘉信理财股市首席投资官Omar Aguilar称，“曾经表现不佳的板块是现在表现最好的，科技股今日感受到痛苦，但更多的是技术性逆转。”

随着美联储将利息从非常低的水平提升，投资者担心美国经济增长放缓。

数据显示，第一季美国经济增长放缓速度没有最初预想的那么大，因消费者支出意外增长，及出口跳升。

企业消息方面，来德爱(RAD.N) 急挫26.5%，此前因未获得反垄断机构批准，沃博联(WBA.O)放弃了收购规模较小的对手来德爱的协议，但称，将收购来德爱近一半的美国店面。

沃博联还中止了一项向Fred's(FRED.O)出售最多1,200家来德爱店面的协议，令Fred's股价急挫22.8%， 沃博联股价升1.7%。

耐克(NKE.N)股价盘后发布季度业绩后上涨。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.38:1；纳斯达克市场为1.69:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约79亿股成交，过去20日的平均日成交量约为73亿股。(完)