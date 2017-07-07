美股收挫 受就业市场数据及朝鲜忧虑打压

路透7月6日 - 美国股市周四收盘大幅下挫，此前发布的一批就业市场数据令人失望，损及美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策可能更趋鹰派的前景，朝鲜半岛的紧张局势升级也给市场带来额外压力。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四公布，美国6月民营雇主新增15.8万个就业岗位，低于分析师们的预期的18.5万个，显示接近充分就业的美国就业市场正在降温。

另一数据显示，上周美国初请失业金人数连续第三周增加，攀升至24.8万，高于预估的24.3万。

尽管数据仍显示就业市场紧蹙，但上述报告暗示，周五将出炉的月度非农就业报告可能疲弱，该报告涵盖公共和民间就业领域。

周三美联储发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

疲弱的数据以及美联储会议记录推高美国公债收益率，打压了股市的吸引力。

“ADP报告相当疲弱，股市投资人略感紧张。”Abel Noser总裁Anthony Conroy表示。

“投资人原本表示，美联储对低通胀颇为不安，但他们仍将继续收紧政策，因他们不得不做些什么。”

地缘政治紧张局势也令市场人气受压。朝鲜本周试射弹道导弹后，美国总统特朗普周四誓言，将对朝鲜采取“非常强硬的”立场，并敦促多国警告平壤，不会对其武器计划听之任之。

道琼工业指数.DJI收挫158.13点，或0.74%，至21,320.04点；标准普尔500指数.SPX跌22.79点，或0.94%，至2,409.75点；纳斯达克指数.IXIC收低61.39点，或1.00%，至6,089.46点。

今日标普500指数百分比跌幅为5月17日来最大。

特斯拉(TSLA.O)大跌5.56%，此前该公司的S型车在公路安全保险学会(IIHS)的某些测试中没有得到最高分。

通用电气(GE.N)下挫3.80%，为表现最差的道指成份股，此前欧盟执委会指责该公司在一购并交易中提供了误导信息。

拥有维多利亚的秘密品牌的L Brands (LB.N)暴跌14.08%，为表现最差的标普500指数成份股，此前该公司公布的6月销售低于预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.12:1；纳斯达克市场为2.35:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66.6亿股成交，过去20日的平均日成交量约为71.8亿股。(完)