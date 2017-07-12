美股受政治面消息左右几收平盘 关注美联储主席叶伦周三国会作证

路透纽约7月11日 - 美国股市周二收盘几无变动，市场对政治面消息迅即作出反应，美国总统特朗普长子披露的电邮引发投资者担心，而后的消息又令市场对特朗普经济政策抱存希望。

股市在早盘尾段大幅下跌，此前美国总统特朗普长子披露的电邮显示俄罗斯支持其父去年竞选总统。

这些邮件提及一位俄罗斯检察官向特朗普的选举团队提供对民主党总统候选人希拉里不利的信息。

不过，之后股市反弹，因美国参议院共和党领袖麦康奈尔称，参议院8月休会将推迟两个星期，为立法和提名人审批争取更多工作时间，这暗示共和党议事日程取得进展的前景。

“之前有可能是负面的消息，现在又有了可能是正面的消息，”Commonwealth Financial首席投资长Brad McMillan说。

参议院推迟休会“告诉了我，他们有作出一些转变的决心，这是市场乐见的，”而特朗普长子的电邮可能令市场更聚焦在俄罗斯相关的调查，McMillan说。

对特朗普政府是否能够在今年推进其议程的不确定性重压市场，特别是新的医保议案立法过程多次被推迟。

道琼工业指数.DJI微幅收升0.55点，至21,409.07点；标准普尔500指数.SPX微幅下跌1.90点，或0.08%，至2,425.53点；纳斯达克指数.IXIC微幅收高16.91点，或0.27%，至6,193.31点。

能源股领涨大盘，上升0.5%，跟随油价攀升。

美联储主席叶伦即将在国会发表证词陈述，可能为美国收紧货币政策的步幅提供线索。叶伦周三将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策作证。

投资人也关注周五摩根大通(JPM.N)，富国(WFC.N)和花旗(C.N)等多家美国大行公布第二季业绩。

社交媒体公司Snap Inc (SNAP.N)大跌8.9%，此前Snap的IPO主承销商摩根士丹利下调对该公司的评级，称担心其与同业Instagram竞争的能力。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场为1.10:1。

成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，过去20日的平均日成交量69亿股。(完)