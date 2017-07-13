美股道琼工业指数创下纪录收盘高位 美联储暗示将逐步升息

路透纽约7月12日 - 美国股市周三保持其上行动能，道琼工业指数创下纪录收盘高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会的证词陈述中称，将逐步升息。

叶伦在今天的证词中称，经济目前平稳前进，接近或超过了充分就业。她表示利率正在上升，且“不必进一步调升那么多”就能达到美联储认为的中性利率。

华尔街投资者对叶伦的讲话表示欢迎，因美联储暗示将逐步收紧政策，并循序渐进地缩减其规模庞大的资产负债表。中性利率水准是指即不会鼓励，也不会阻碍经济活动的利率水准。

投资者对叶伦讲话基调鸽派感到鼓舞，对通胀近期回落的担忧有所缓解。

“大家都担心叶伦的言论会较鹰派。她的讲话基调和市场预期一致，所以股市欣然上涨，”Cornerstone Financial Partners首席投资长Chris Zaccarelli说。

对利率反应敏感的标普地产股指数在标普500指数中表现最强，劲升1.3%，为其约四个月来最大单日百分比涨幅。科技股也大涨，科技股指数也上升1.3%。

但美联储鸽派的基调，拖累标普金融股指数跑输，其升幅在各板块中最小，仅录得0.1%的涨幅。金融股通常在利率上升的环境中得益。

道琼工业指数.DJI收高123.07点，或0.57%，至21,532.14点，创下纪录最高收位，今日也刷新盘中纪录高位。

标准普尔500指数.SPX收升17.72点，或0.73%，至2,443.25点；纳斯达克指数.IXIC收涨67.87点，或1.1%，至6,261.17点。

一航空股指数上扬2.3%，此前美国最大的航空公司美国航空集团(AAL.O)公布季度业绩好于预期，刺激股价大涨4.2%。

达美航空(DAL.N)，联合大陆控股(UAL.N)，Alaska Air Group Inc (ALK.N)，Spirit Airlines Inc (SAVE.O)和JetBlue Airways Corp (JBLU.O)均升至少1%。

达美航空周四将公布业绩。周五，美国三家大行摩根大通(JPM.N)，富国(WFC.N)和花旗(C.N)也将公布业绩。

在美联储公布褐皮书后，股市保持涨势。美联储褐皮书称，过去数周全国各联储地区的经济以“小幅至适度”的步幅成长。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.52:1；纳斯达克市场为2.23:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，过去20日的平均日成交量69亿股。(完)