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December 29, 2017 / 4:24 AM / a day ago

美国股票基金最近一周资金流入额为2014年以来最高--理柏

1 分钟阅读

路透纽约12月28日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据显示，投资者在截至12月27日的一周向美国股票基金投入241亿美元，在股市今年料将录得两位数百分比涨幅之际，又为其送上一份大礼。

据理柏数据，这是2014年12月以来流入共同基金和上市交易基金(ETF)总资金量最大的一周。此前美国国会敲定了市场期待的大规模企业减税法案。

尽管适逢假期，但现金流动在这个基金通常较活跃的时期仍较活络，因投资者要做好税务规划，并报告年底业绩统计数据。前一周股票基金流出资金总量为222亿美元。

最新的资金流动数据与今年美国基金的主流走向相悖--尽管标普500指数.SPX今年回报率料将超过20%，但投资者买入美股的热情并不高。

据理柏估计，美国国内股票基金今年料流出234亿美元，而投资于海外股票的基金则流入1,650亿美元，应税债券基金流入2,830亿美元。

“可以看到人们受到股票的吸引，但他们并不会在市盈率高达20倍时大量买入，”法盛投资管理的首席市场策略师David Lafferty表示，他指的是标普500指数成分股看起来较高的市盈率。“我没看到人们热烈购买。”

    但据理柏，本周美国国内股票基金流入近180亿美元，而外国基金流入64亿美元。

    应税债券基金遭遇罕见的净赎回。理柏称，投资于更具投机性的公司债的高收益债券，当周流出2.40亿美元，而低风险的美国公债基金流出5.67亿美元。投资者存放现金的货币市场基金流入193亿美元。

    位于美国但投资侧重于中国股市的基金，当周流入4.08亿美元，这是2015年6月以来最高的流入规模。(完)

    编译 于春红; 审校 徐文焰

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