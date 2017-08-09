美股仅小幅收低 投资者摆脱地缘政治忧虑

路透纽约8月9日 - 美国股市周三尾盘缩减跌幅，因投资者看似摆脱地缘政治忧虑，此前美国总统特朗普警告称，若朝鲜再威胁美国，将面对“怒火与打击”，导致美股盘中走低。

今日交投活跃，接近尾盘时，低吸的投资者反而将焦点转向表现强劲的全球经济和良好的公司季报。

“今日股市的表现让人感到不可思议，有关朝美紧张局势的报导满天飞，投资者反应还如此平静，很快摆脱了对事态的担忧，”LPL Financial资深市场策略师说。

“今日稍早市场有些不安，但之后一些买家进场，”他说。

美国和朝鲜周二晚间的唇枪舌剑，促使投资者纷纷买入避险资产。美国国务卿蒂勒森表示，他不认为威胁已迫在眉睫。

标普500指数盘中最多下跌0.52%，但三大股指尾盘从日内低位反弹。

道琼工业指数.DJI收跌36.64点，或0.17%，至22,048.70点；标准普尔500指数.SPX下挫0.90点，或0.04%，至2,474.02点；纳斯达克指数.IXIC收跌18.13点，或0.28%，至6,352.33点。

尽管黄金缩减部份涨幅，但尾盘仍上涨1.2%，升至6月中来最高水准附近，而瑞郎和日圆也上涨。

政治因素提振美国国防股。洛克希德马丁(LMT.N)、雷神(RTN.N)、General Dynamics (GD.N)和诺斯洛普格拉曼(NOC.N)全面上涨，道琼美国国防股指数上升1.6%，此前触及纪录高位。

CBOE波动性指数收在盘中低位11.11，盘中高见12.63。

标普500指数11大类股中，有六种收高。非必需消费类股跌幅居前，下滑0.47%。Priceline (PCLN.O)和迪士尼(DIS.N)带来最大的拖累。

迪士尼收低3.9%，因投资者对迪士尼推出其流媒体服务，停止向Netflix提供新电影的计划感到怀疑。

线上旅游服务运营商Priceline Group Inc (PCLN.O)挫跌6.9%，此前公布的财测令人失望。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.29:1；纳斯达克市场为2.47:1。

纽约证交所共计有约64.8亿股成交，过去20日平均日成交量为61.6亿股。(完)