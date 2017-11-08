图表新闻：特朗普当选周年 美股涨势不回头

路透纽约11月8日 - 一年前，代表共和党的特朗普在总统大选中击败了民主党候选人希拉里克林顿的形势逐渐明朗化之后，道琼工业指数期货暴跌近900点。

选举之前，部分市场策略师发现，很难就特朗普可能当选一事进行财务规划，这有部分是因为他提出的许多计划看来自相矛盾或缺乏细节。

然而在那个交易日收盘时，道琼工业指数期货扭转跌势，收盘上涨近250点，突破18,500点。

自此之后，该指数就从未低于该点位。

尽管至今其所推动的立法还未取得重大胜利，12月还可能面临政府停摆的可能性，在特朗普时代股市一涨不回头。

自2016年选举以来，标准普尔500指数.SPX已经上涨21.1%，道琼工业指数.DJI已经大涨28.5%，纳斯达克(Nasdaq)指数则是上扬30.3%。

过去一年，银行和科技股的表现最为亮眼，而电信服务类股的表现最为糟糕。

图表：标普500指数各板块自特朗普胜选以来百分比变动 tmsnrt.rs/2hkMFoy

标普道琼斯指数有限公司的数据显示，自2016年美国大选日以来，道琼工业指数已有70多次刷新纪录收位，2017年标普500指数也有52日收于纪录水准，排在历年创纪录收位次数的第五位，但有望挑战1928年的59次以及1964年的62次，二者分别排在第三和第二位。标普500指数创纪录收位次数最多的一年是1995年，当时为77次，2014年则创下了53次。

全球经济增长以及全球最大几家央行采取刺激性货币政策，这些都推动美股上涨。对特朗普政府将推出支撑增长以及对企业友好政策的预期，以及围绕放松监管的猜测，也给投资者提供了更多投资股市的理由。

美国股市自特朗普当选以来的表现动图：tmsnrt.rs/2zlnkC0

特朗普在多篇推文中称赞股市创纪录新高动图：tmsnrt.rs/2zkkKMN (完)