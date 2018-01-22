焦点：创纪录资金流入股票 迎接2018年“超级泡沫”开局--BAML

路透伦敦1月19日 - 美银美林(BAML)的策略师周五表示，2018年全球股市以“超级泡沫”开局，随着投资者将创纪录的资金投入股市，其凌厉涨势在短期内应会持续。

美银美林策略师援引EPFR的数据称，本周投资者向股票倾注了239亿美元资金，四周累计投入股票的资金创出纪录最高水平。

创纪录的资金流入股市，反映出投资者绝对看好股市。全球股票指数继续创出纪录新高，促使投资者增加风险押注，担心错过本轮牛市的最后一波行情。

“这是新年错失恐惧症(FOMO)，”美银美林的策略师们调侃道。FOMO特指那种总在担心失去或错过什么的焦虑心情。

本周股市流入为纪录第七高，其中204亿美元流入上市交易基金(ETF)，35亿美元流入共同基金。

主动型投资基金四周累计流入规模创下四年最高，显示主动投资模式开始从被动型投资基金夺回一些阵地。

欧洲股市继续从12月的流出局面恢复元气，吸引了22亿美元投资者资金；美国股市流入64亿美元，仍然傲视群雄。

周期性板块仍然是主力，金融、科技、能源股流入规模最大。

**猎熊去**

新年开局强劲，但有迹象显示，后市恐无法保持这种热度。

美银美林的策略师指出，标准普尔500指数当前的年化回报率高达133%，以这样的速度计算，该指数年底时将达到6,220点。

投资者仍对债券收益率走势和通胀形势感到惴惴不安。

金融机构最常问到的一个问题是，“什么样的债券收益率水平会导致股市出现修正”，而民间投资者最关心的则是如何针对通胀变化布局。

债市本周也吸引到51亿美元的资金流入，而通胀保值债券(TIPS)的流入规模达到创纪录的15亿美元，说明投资者看待通胀压力愈发谨慎。

大量资金流入金融类股、以及房地产投资信托遭遇大规模赎回，也是投资者正针对通胀问题进行布局的初步迹象。

美银美林策略师指出，信用市场资金流入放缓与价格波动迟滞，是压力加大的信号。“信贷是将各类资产牛市整合到一起的‘黏合剂’，”他们写道，并将信贷市场称为“明显的熊市催化剂”。

策略师表示，包括美国政府关闭、北美自由贸易协定(NAFTA)谈判以及油价走势都是令人担忧的杂音，但这些因素并不会影响多仓情况，除非它们削弱了企业获利或者导致利率升高。

去年月复一月推后其对市场大幅修正时间点的预期，美银美林策略师并未就等待已久的抛售何时将出现给出最新预期。

他们表示，客户的反馈显示，只有当实质国内生产总值(GDP)预估、薪资升幅和美国10年期公债收益率均升破3%，而且标普500指数达到3,000点时，市场才有可能出现修正。

策略师总结道，在此期间，“泡沫价格走势将会继续”，并称市场人气的看涨看跌指标已升至7.4，接近卖出信号。

reut.rs/2DXhqXI(完)