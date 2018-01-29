美股道指和标普500指数创五个月最大单日跌幅 受累于苹果下跌

路透纽约1月29日 - 美国股市周一从纪录高位回落，道琼工业指数和标普500指数录得约五个月来最大单日百分比跌幅，受累于苹果股价下跌。

苹果(AAPL.O)下跌2.1%，因有报导称，苹果第一季iPhone X生产目标将减半。苹果将于周四公布业绩。

“市场正在对苹果获利将怎么样、特别是对该公司将就iPhone X销售情况作出何种指引做出反应，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

标普科技指数跌0.9%，对指标股指构成最大拖累，此前美国股市录得2016年来最强四周表现。

Cboe波动率指数收高2.76点或近25%，至13.84，创8月18日来最高收位。该指数用来预期美国股市短期波动性，是受到最普遍关注的指标。

指标美国10年期公债收益率(殖利率)触及2014年来高位，因经济强劲，这对公用事业、房地产和电信等防御类股构成压力。

道琼工业指数.DJI下跌177.23点，或0.67%，至26,439.48点；标准普尔500指数.SPX挫19.34点，或0.67%，至2,853.53点；纳斯达克指数.IXIC收低39.27点，或0.52%，至7,466.51点。

道指和标普500指数录得了9月5日以来的最大单日百分比跌幅。不过，标普500指数自2017年底以来仍上涨6.7%。

市场以震荡走势为本周拉开帷幕。本周重要经济事件较多，其中美国总统特朗普周二晚些时候将发表上任后的首份国情咨文。

本周的重大事件和重要数据还包括美联储会议、美国非农就业报告等。此外，亚马逊(AMZN.O)、Alphabet (GOOGL.O)及Facebook (FB.O)等知名企业将发布财报。

根据汤森路透数据，标普500指数成份企业第四季获利预计增长13.2%，高于年初时12%的预估。在已公布业绩的标普500指数成份企业中，约80%的业绩好于预期。

电信股下跌，因有报导称美国政府考虑建5G无线网路，以防范监听。

AT&T (T.N)跌1.5%，威讯(VZ.N)跌1.1%，Sprint (S.N)跌1.9%。

Dr Pepper Snapple Group (DPS.N)跳涨至纪录高位，收涨22.4%报117.07美元，此前K-cup制造商Keurig Green Mountain称将以逾210亿美元收购该公司。

纽约证交所涨跌股家数比为1:4.65，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1:2.16。

有126只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低。有153只纳斯达克指数成份股触及新高，29只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约71亿股，高于过去20个交易日的日均成交量69亿股。(完)