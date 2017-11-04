FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美股苹果大涨刺激三大股指再创纪录最高收位 周线涨势延续
频道
专题
特朗普抵达日本开启12天访亚之行 就朝鲜问题发表强硬言论
半岛局势
特朗普抵达日本开启12天访亚之行 就朝鲜问题发表强硬言论
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月4日 / 凌晨3点24分 / 2 天前

美股苹果大涨刺激三大股指再创纪录最高收位 周线涨势延续

2 分钟阅读

路透11月3日 - 美国股市周五收盘上涨，权重股苹果股价急升扶助推高三大股指，投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。

三大股指均创最高收盘点位，本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨，纳斯达克指数连涨第六周。

全球市值最高的上市公司－苹果(AAPL.O)上扬2.6%，消费者到苹果店排队购买最新款的iPhone。上日苹果给出的节日季营收预期也好于预期。

美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过平均时薪年增幅降至2.4%，为逾一年半来最小增幅，显示通胀将可能继续低于2%的美联储目标。

“这确认了美国经济稳定增长，但通胀压力不大的温和局面，”BMOGlobal Asset Management投资策略师Michael Dowdall说。

道琼工业指数.DJI收高22.93点，或0.1%，至23,539.19点；标准普尔500指数.SPX收涨7.99点，或0.31%，至2,587.84点；纳斯达克指数.IXIC收升49.49点，或0.74%，至6,764.44点。

苹果对三大股指带来最大的提振，且扶助推高科技板块上涨0.9%，该板块领涨标普500指数所有类股。

“这显然是苹果季报良好和财测强劲带来的后续效应，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

三大股指本周周线上升，本周有一系列重大事件，包括公布了下任美联储主席提名人，美国总统特朗普和共和党人提出的期待以久的减税议案。

个股消息方面，高通(QCOM.O)暴涨12.7%，此前有报导称，博通(AVGO.O)正在探讨收购高通的可能性。博通劲升5.4%。

安泰保险(Aetna)(AET.N)涨2.7%，此前路透报导，美国药房运营商CVS Health Corp(CVS.N)和安泰保险正致力于敲定最终合并条款，预计交易最早在12月公布。CVS收低0.2%。

公司第三季季报仍在高峰期。迄今已有超过400家标普500指数成份股企业公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，预计公司第三季获利增长8%，高于10月初预期的5.9%。

保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)下挫4.6%，因投资者对该公司增加8.36亿美元拨备感到意外。

星巴克(SBUX.O)公布业绩后升2.1%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.02:1。

美国各证交所共计有约67亿股成交，高于过去20日的日均成交量63亿股。(完)　　

编译 利棣儿；审校 李军

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below