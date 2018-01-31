美股道指收低逾1% 因公债收益率上扬与保健类股下挫而承压

路透1月30日 - 美国股市周二连续第二日收跌，道琼工业指数更是录得2016年9月以来最大两日跌幅，因保健类股下跌和公债收益率(殖利率)上升而承压。

道指还写下2017年5月以来最大单日百分比跌幅，今日1.37%的跌幅也是特朗普当选美国总统以来的第二大。特朗普将于周二稍晚发表就任后的首次国情咨文演说。

美国公债收益率攀升至数年高位。美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始举行为期两天的会议，可能就经济和升息前景给出线索。

“投资者正在逐渐意识到利率已经上升这一事实，”施罗德投资的分析师Jonathan Mackay说。“市场也终于意识到这点。”

股市下跌令期权市场交易员担心，股市近期内可能受到冲击，Cboe波动率指数(VIX)收高0.95点至14.79，为8月17日以来最高收位。VIX是显示股市近期波动前景的最普遍使用的指标。

保健类股拉低大盘指数，因为有消息称，亚马逊(AMZN.O)、伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)及摩根大通(JPM.N)将共同组建一家公司，帮助降低旗下美国雇员的医疗成本。

标普500保健类股指数下挫2.13%，在11个主要类股中跌幅最大。

道琼工业指数.DJI下跌362.59点或1.37%，收报26,076.89点。标准普尔500指数.SPX下滑31.1点或1.09%，至2,822.43点。纳斯达克指数.IXIC收低64.02点或0.86%，至7,402.48点。

“投资者对通胀有些担忧，这导致一些人认为美联储在升息方面可能更加激进，”SlateStone Wealth首席投资官Robert Pavlik称。

大都会保险(MetLife)跌8.6%，是标普500指数成分股中单日百分比跌幅最大的个股，此前有消息称美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司未向部分员工支付养老金一事。

联合健康集团(UnitedHealth Group)(UNH.N)下跌4.3%，对道指构成的拖累最大。辉瑞(Pfizer)(PFE.N)跌3.1%，尽管该公司获利胜过预期且2018年财测乐观。

哈雷戴维森(Harley-Davidson) (HOG.N)重挫8.0%，此前该公司宣布由于面对出货下降情况，将关闭堪萨斯城的一家工厂。

苹果(AAPL.O)下跌0.6%，为连续第二日下跌，因有消息称美国司法部和SEC正在调查该公司披露的通过电池问题降低老款iPhone运行速度一事。

企业公布的获利情况到目前为止一直强于预期。标普500指数成份企业获利预计增长13.2%，高于一个月前预估的12%。根据汤森路透数据，在已公布业绩的标普500指数成份企业中，80%的业绩好于分析师预期。

投资者可能会研究特朗普上任后的首份国情咨文，以寻找贸易政策和基建支出方面的线索。

纽约证交所涨跌股家数比为1:4.17，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1:2.98。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低。有41只纳斯达克指数成份股触及新高，43只触及新低。

美国各证交所共计成交约81亿股，高于过去20个交易日的日均成交量71亿股。(完)