美股再度狂泻 道指和标普500指数确认进入修正区域

2月9日 - 路透纽约2月8日 - 美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。

投资者看不到市场的底部究竟在哪里，本周剧烈震荡，动摇了已稳步上升数月的市场。

指标标普500指数和道指确认进入修正区域，均较1月26日触及的纪录高位下跌超过10%。标普500指数周四暴跌3.8%，道指狂泻4.2%，尾盘跌势加速。

标普500指数上次确认进入修正区域是在2016年1月，当时该指数下跌13.3%，受油价重挫担忧影响。

标普500指数收在周二所及的日低下方，该低点是交易商关注的关键水准。

市场在几个交易日内再度经历巨震，期间标普500指数录得逾六年来最大单日跌幅，从纪录高位回撤。

Meridian Equity Partners高级合伙人Jonathan Corpina称，“尘埃尚未落定，我认为买卖双方都在试图搞清楚市场到底会怎么样。”

随着股市几乎毫无阻碍地不断刷新纪录高位，投资者早已预期市场会出现回撤。

最近几日的大跌，是由于上周五发布的1月就业报告引发市场担忧，通胀与公债收益率可能将会回升。投资者指出，押注波动率维持低位的交易被大量解除，也为市场带来额外压力。

与债券收益率低相比，股票多年来一直相对具有吸引力，但美债收益率上升令股票魅力减弱，尤其是在股票估值处在史上相对较昂贵水准的情况下。

美国10年期公债收益率周四稍早一度高见2.884%，接近周一触及的四年高位2.885%，此前英国央行称可能需要比之前预期更早地升息。

“我们今日正在目睹的情况是，围绕利率将升高和对股市估值的担忧依然挥之不去，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli称。

道琼工业指数.DJI跌1,032.89点或4.15%，报23,860.46点；标普500指数.SPX跌100.66点或3.75%，报2,581点；纳斯达克指数.IXIC跌274.83点或3.9%，报6,777.16点。

标普11大类股全数收低，其中金融类股和科技类股表现最糟。道指30档成份股亦全部收跌。

投资者正在衡量本周的剧烈震荡是否开启了更深度的修正走势，或者仅仅是长期牛市中的短暂震荡。

标普500指数今年迄今下跌3.5%。

美国散户投资人协会的周度调查显示，预期股价将下跌的美国散户投资者百分比触及三个月高位。

Cboe波动率指数(VIX)周四上涨5.73报33.46，约为过去一年平均水平的三倍。

美国上周初请失业金人数意外下降，触及近45年最低水平，因就业市场供应进一步收紧。数据提振今年薪资增长加速的预期。

在业绩消息方面，社交媒体企业推特(TWTR.N)飙升12.2%，此前该公司公布首次录得季度获利，且营收意外再度增长。

美国各证交所共计成交约105亿股，远高于过去20个交易日的日均成交量82亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为8.26:1，纳斯达克市场为5.58:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，32档触及新低。有24档纳斯达克指数成份股触及新高，113档触及新低。(完)