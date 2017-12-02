美股微幅收低 因通俄门调查和税改议案进展而走势反复

路透12月1日 - 美国股市周五小幅收低，盘中受通俄门调查的发展，和国会税改议案进展这两个因素的交替作用而走势反复。

三大股指数收低，此前美国广播公司(ABC)新闻报导，前美国国家安全顾问弗林准备指证特朗普总统在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接洽。

弗林周五认罪，承认在美国联邦调查局(FBI)对他和俄罗斯大使接洽的调查上曾经撒谎。标普500指数.SPX应声下跌最多1.6%。

不过，股市扳回部份最初跌幅，此前美国共和党参议员称，有足够票数令税改议案得到通过。

这是投资者密切关注的税改议案取得进展的最新消息，他们指望大幅下调公司税将进一步燃点股市屡创纪录新高的涨势。

“弗林事件令市场十分诧异。尽管如此，税改议案的消息也推动市场，”TD Ameritrade驻芝加哥的首席市场策略师J.J. Kinahan说。

“股市处于历史新高的水准，所以，偶有重大消息时，人们希望卖出，这是合情合理的，”Kinahan表示。

道琼工业指数.DJI收跌40.76点，或0.17%，至24,231.59点；标准普尔500指数.SPX收低5.36点，或0.20%，至2,642.22点；纳斯达克指数.IXIC下滑26.39点，或0.38%，至6,847.59点。

今年美股出现大幅抛售的情况比较少见，标普500指数今年仅有四次收盘下跌至少1%。

本周参议院税改立法取得进展，帮助提振股市，同时也令板块轮动到那些将得益于企业税下调的类股。

“过去18-24个月经济增长有些缓慢，市场涌向高成长公司，”Hodges Capital投资组合经理Gary Bradshaw称。

“现在经济增长提速...过去几年被忽视的许多股票可能成为廉价股，”Bradshaw称。

标普今年迄今上涨18%，受助于全球经济数据和美国企业利润稳固，投资者对特朗普国内施政主张的一些方面，特别是减税抱有乐观情绪，但有关特朗普政府的一些消息不时地搅动市场。

“我们似乎已经习惯了白宫的大戏，”Astor Investment Management首席执行长Rob Stein称，“不论他们证实是否与俄罗斯有关系，都不会对股市价值造成长期影响。”

实际上，消息发出后股市即刻遭大幅抛售，给近几个月美股最受欢迎的反应“逢低买入”提供了机会。

能源股.SPNY表现最佳，上涨0.8%。油价小幅上涨，此前一日，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国同意将减产协议延长至明年年底，以收紧全球供应和支撑油价。

纽约证交所涨跌股家数比为1.02:1，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.54:1。(完)