焦点：飓风料拖累标普500成分股企业第三季获利创一年来最慢增速

路透纽约10月11日 - 美国保险商及其他公司第三季业绩可能受到三起飓风的冲击，但经济走强或许有助于减轻相关损失。

标普500指数成分股企业未来几周将公布第三季财报，预计将显示获利增长较此前两季放缓，至一年来最慢，这部分归因于2016年同期美国企业获利逆转持续一年的获利下滑之势。

不过，美国南部和波多黎各的几起风暴也给能源、运输、化学品生产和零售等诸多行业带来冲击。

“对宏观数据和企业获利而言，(飓风)都带来了更多不确定性，”Nuveen资产管理首席股票策略师Bob Doll称。

据汤森路透数据，分析师预计，第三季标普500成分股企业获利仅增加4.3%，销售增长4.4%。这一获利预期低于风暴来袭之前、8月底时预估约6.5%的增幅。

2017年第一季企业获利增长15.3%，第二季增长12.3%。

分析师称，尽管其它企业最终可从风暴过后的住宅、企业和基础设施重建中受益，但短期对企业获利的影响是负面的。

瑞信集团驻纽约首席美国股市策略师Jonathan Golub称，他预计飓风对标普500企业获利增长的影响可占到两个百分点，但表示很难估计具体影响。

与此同时，他表示投资者可能会忽略获利受到的这一影响，因为飓风并非经常性的事件。

美国国际集团(AIG) (AIG.N)本周表示，料将提列29-31亿美元的税前巨灾损失。

根据汤森路透数据，分析师目前预估，标普500保险类企业获利同比料下滑约45%，整体金融业下降约9.1%，是标普500各类股获利预估中最弱的。

美敦力(Medtronic) (MDT.N)、伊顿公司(Eaton Corp) (ETN.N)、舍尔温-威廉姆斯(Sherwin-Williams)(SHW.N)、Darden Restaurants Inc (DRI.N)、联邦快递(FedEx) (FDX.N)以及JetBlue Airways (JBLU.O)都在公布获利前提到飓风的冲击。

不过本季美国企业也有一些利好因素，包括意外强劲的经济数据，其中包含制造业与服务业数据。

更为强劲的经济数据和美国总统特朗普政府提出的税改提议，已帮助美股在财报季开始前迭创新高。

许多投资者希望看到企业获利能够配得上高市盈率(本益比)。目前标准普尔500指数.SPX约为企业预估获利的18倍，高于15倍的长期平均水平。

美元指数在第三季的平均水准较上年同期下跌2.6%，应该也有利于提振企业业绩。

“科技企业海外营收的比重在各行业中最高，所以在其他条件相同的情况下，(美元贬值)是一大利好，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy说。

数据显示，能源企业料将在油价反弹的带动下录得最大的按年获利增幅，不过科技企业财测中预估的获利提升幅度亦为7月1日以来最大。

标普500指数成份股2015年以来获利增长互动图表：

tmsnrt.rs/2kFEJz4 (完)