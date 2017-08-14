美股因朝鲜局势缓和跳涨 标普500指数上升1%

路透纽约8月14日 - 美股在上周遭遇抛后周一进一步反弹，标普500指数录得4月来最大单日百分比涨幅，因对美国和朝鲜发生冲突的担忧缓和。

科技股是提振标普500指数的最大功臣之一。苹果(AAPL.O)升1.5%，标普500科技指数上涨1.6%。

美国官员周日的讲话，令美朝即将爆发战争的风险降温。对美朝紧张局势的担忧令全球股市市值上周蒸发接近1万亿美元。

“抛售没有一发不可收拾。市场已进行调整，本周投资者可以采取观望态度，观察朝鲜情势，但可能朝鲜问题对市场已造成影响，”BB&T Wealth Management副总裁Bucky Hellwig说。

Hellwig表示，仍有资金在场外观望，伺机在低位买入。

CBOE波动率指数下跌超过3点，上周飙升至九个月高位。避险的黄金也下跌，上周触及两个月高位。

道琼工业指数.DJI收高135.39点，或0.62%，至21,993.71点；标准普尔500指数.SPX上涨24.52点，或1%，至2,465.84点，这是今年标普500指数仅仅第三个交易日录得至少1%的升幅。

纳斯达克指数.IXIC收高83.68点，或1.34%，至6,340.23点。

社交网络公司Snap Inc(SNAP.N)收高6.5%，此前触及纪录低位，因大型投资者报告其在该公司的最新持股情况，且一批公司雇员的持股禁售期结束。

特斯拉汽车(TSLA.O)上涨1.7%，此前两家券商上调对该公司的目标价，称其Model 3轿车可能成功。

阿里巴巴(BABA.N)上涨1.9%，因维权投资人洛布旗下的ThirdPoint买入450万股阿里巴巴股票。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.22:1；纳斯达克市场为3.27:1。

标普500指数成份股有49只触及52周新高，10只成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，85只触及新低。

根据汤森路透数据，纽约证交所共计有约55亿股成交，过去20日平均日成交量为63亿股。(完)