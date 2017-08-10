美股标普500指数下挫1.4% 朝鲜情势紧张引发投资者避险

路透纽约8月10日 - 美国股市标普500指数周四录得近三个月来最大单日跌幅，因投资者对美国和朝鲜之间越演越烈的唇枪舌剑做出反应，逃离风险资产，科技股引领跌势。

美股尾盘扩大跌幅，此前美国总统特朗普称，有关朝鲜问题的讲话可能不够严厉。特朗普又表示，哪怕是考虑对美国或其盟国发动攻击，朝鲜都应该感到“非常非常紧张”。

特朗普是对朝鲜的言论作出反应。朝鲜称，正考虑发射四枚中程导弹，导弹将飞越日本领土，落在美国太平洋领地关岛附近区域的计划。

自周二特朗普称朝鲜若威胁美国则将面临“世上前所未见的火与怒”后，投资者对朝鲜形势惴惴不安。

8月7日标普500指数创下纪录最高收位，这很可能扶助燃点此轮抛售。

“当投资者的乐观情绪到了极点，意味着他们的大部份资金都已经入市，不会有更多的资金流入了，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles说。

道琼工业指数.DJI收跌204.69点，或0.93%，至21,844.01点；标准普尔500指数.SPX下挫35.81点，或1.45%，至2,438.21点；纳斯达克指数.IXIC收跌135.46点，或2.13%，至6,216.87点。

标普500指数上次收盘跌幅超过1%是在5月17日，当日收低1.8%。标普500指数本周周线跌幅有望为去年11月8日美国总统选举前一周以来最大。

科技股对标普500指数带来最大的拖累，下跌2.2%。科技股在今年迄今领涨标普500指数，令该板块特别容易回落。

投资者转向黄金和日圆等避险资产，黄金升至两个月高位，日圆走高。

公用事业指数是标普500指数中唯一收高的板块，上涨0.25%。

CBOE波动率指数上升，收在美国大选以来最高水准。

梅西百货(M.N)下挫10.2%，Kohl's(KSS.N)跌近6%，因这两家百货公司继续报告季度同店销售下跌，令人担心公司扭转形势可能还需要很长时间。

市场普跌，纽约证交所跌涨股家数比例为6:1；纳斯达克市场为3.60:1。

纽约证交所共计有约75亿股成交，远高过去20日平均日成交量为62.5亿股。(完)