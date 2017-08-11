分析：美朝口水战或拦住美股几乎停不下来的涨势

路透纽约8月10日 - 美国和朝鲜之间的紧张关系在本周迅速恶化，导致美股几乎停不下来的涨势有了裂痕。

市场分析师预计美朝之间激烈的措辞会导致股市持续回落，不过投资者希望回落不会进一步发展为修正--即跌幅达到10%或更多。

标准普尔500指数.SPX周四跌逾1%，这种程度的跌幅在今年才是第三次，Nasdaq指数则跌逾2%。

“市场在寻找一切重启设定的理由。朝鲜地缘政治担忧和估值过高触发了这次重置，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny称。“我真的认为我们可能看到市场回落1-5%。”

以未来12个月的本益比(市盈率)衡量，标准普尔估值接近2004年以来最高。

由于企业获利强劲和全球经济改善，抵消了美国总统特朗普有关下调企业税和进行大规模基建支出的承诺尚未兑现所引发的失望情绪，美国股市今年在波动性极低的情况下不断上涨，标准普尔500指数年内累计上涨逾9%。

直到本周，股市都能设法摆脱负面消息的影响，包括特朗普之前对朝鲜的武力恫吓，以及废除奥巴马医保法案等备受关注的议案未获国会通过。

不过，虽然美国股市周三在特朗普对朝鲜发出“火与怒”警告后仍勉力小幅收低，但美股周四最终尝到苦果。

周四，美国股市有逾430只个股触及至少52周以来最低水平，为去年11月中旬特朗普刚刚当选美国总统以来，触及如此低位的个股数量最多的一次。今年以来每日触及52周新低的个股数量平均约为230个。

“人们已经赚到了快钱，”Wedbush Securities机构权益现货商品高级副总裁Joel Kulina称，“我正选择性地关注回调的个股，但我的直觉是，未来几个月左右走势注定崎岖不平。”

许多市场人士已经预计，标普500指数将大幅下跌。

“回调是好事，这样股市就不会单向波动。这是正常的震荡，只是因为我们几乎没有看到什么波动，所以才显得奇怪，”Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen说。

Paulsen还说，如果跌势持续，将是“一个买入良机。我将考虑能源、材料、工业、科技和金融类股。我认为在年底前，股市将创下新高，(公债)收益率也将上扬。”

指标10年期美国公债收益率周四略高于2.2%，创6月底以来最低水准，因投资者买入传统避险资产美债。

在本次教科书般的避险走势中，日圆兑美元触及八周高点，现货金也触及两个月高点。

芝加哥期权交易所波动率指数创下约12周最大升幅。

该指数收涨4.93点至16.04，创11月8日特朗普当选美国总统以来的最高水准。

“我们还没有到严重超卖的程度，因此市场仍有进一步下行的空间，”Boston Private Wealth驻纽约的首席市场策略师Robert Pavlik说。

“我们仍处于历史高点附近，这也令投资者略感担忧，因此他们可能会说现在或许是撤出少量资金的时机。”(完)