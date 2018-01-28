（更正）美股展望：特朗普发表国情咨文后美股会怎么走？

(更正：因译文有误，内文第三段中特朗普发表国情咨文时间为“周二”，非“周四”)

路透1月26日 - 那些期待美股能重演特朗普去年首次国会讲话后涨势的人可能要失望了。这次，如果特朗普不谨慎对待敏感问题的话，股市可能会受创。

特朗普去年2月国会演讲后第二天，标普500指数跳涨1.4%，这位生硬执拗的总统意外审慎的讲话提升了投资者的乐观情绪，认为他会兑现亲商的竞选承诺。

但由于税改法案已获通过，预计特朗普周二晚间发表国情咨文讲话时将为这场胜利以及包括贸易协议、移民改革和基建支出等各方面议题点赞叫好。

在减税热情推动标普500指数在2017年大涨逾19%、今年迄今涨近7%后，特朗普的讲话可能不足以进一步鼓舞投资者。

“没有什么会胜过税改的影响，”位于康涅狄格州格林尼治的JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke表示。“我预计总统先生将庆祝胜利，相比去年，典型的市场反应将是利好出尽，进行卖出。”

O‘Rourke说，标普500指数今年迄今只有四天下跌，如果市场不在1月31日之前稍事喘息的话，当天下跌的可能性会升高。

特朗普围绕美国移民政策等问题立场强硬的讲话可能会让投资者紧张。共和党掌控的国会在美国移民政策上已经出现立场分歧，并导致政府关门了三天。

“他谈到敏感议题时要谨慎行事才行，”纽约Ladenburg Thalmann Asset Management的高管Phil Blancato表示，他指的是有关移民和贸易问题的讲话。

他指出，在就业市场紧俏的背景下，“支持移民的计划”可能是扩大美国劳动力群体以提振经济的最简单办法。

国会同意将政府拨款延至2月8日，白宫料在特朗普讲话前一天公布移民政策立法纲要。

由于特朗普讲话总爱提及“美国优先”，分析师还谨慎观望特朗普对包括北美自由贸易协定(NAFTA)在内的国际贸易问题的讲话。

“我们知道，从历史角度看，保护主义不利经济，也不利市场。如果迈向保护主义，将带来诸多不确定性，”JonesTrading的O‘Rourke说。

美国官员周四研究了加拿大为北美自由贸易协定(NAFTA)谈判去除障碍的提议，但仍鲜有取得进展的迹象，从而让人质疑最新一轮谈判是否会有任何真正的动作。

之前特朗普批准对太阳能面板和洗衣机征收高额关税，美国国内业界因此警告，此举可能提高价格并带来就业岗位减少的风险。

可以肯定的是，特朗普要是提供重建美国基础设施计划细节的话，将提振市场人气。周三他承诺未来10年投资1.7万亿美元。但由此带来的涨势可能仅限于工业和原材料板块。

整体而言，像去年那样的大幅上涨是相对罕见的。

自1965年首次电视播放美国总统年度国情咨文讲话以来，讲话第二天股市涨跌幅超过1%的情况只有15次，讲话前一天的涨跌幅超过1%有13次。

Blancato说，相比专业基金经理，散户投资者的交易受政策言论影响的可能性更大。Blancato并不打算根据这场讲话调整他的资产配置。

这次投资者对讲话传递的信息的敏感性可能也会下降。许多投资者还表示，由于这一年来共和党内分歧频现、与发展核武器的朝鲜口水战升级、对特朗普竞选团队的通俄调查，以及政府关门，各种风波不断，现在他们基本上都对政治因素无感了。

相反，交易员将把焦点放在有望继续表现强劲的经济数据和企业财报上。据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成分股企业第四季每股获利较上年同期增长12.7%。

“除非蠢到与中国展开贸易战或退出NAFTA、或发生与朝鲜爆发核冲突这样可怕的事情，否则我们不认为投资者会将政治因素提升到与全球经济复苏和企业获利改善同等重要的地步，”德州Per Stirling Capital Management的主管Robert Phipps表示。(完)