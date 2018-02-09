《分析》美股遭遇抛售：电脑是否会导致其进一步下滑？

路透纽约2月8日 - 剧烈波动重现全球股市，依赖电脑指令的、对数字着迷的基金经理在应对这一情况的过程中，可能会导致美国股市进一步走弱。

几年来波动性普遍较低，股价没有经历大的日常波动，部分原因是由于世界主要央行的印钞和债券购买政策，导致投资者将数以十亿美元计的资金投入到高度技术化和侧重风险的交易策略。

瑞银集团(UBS)的资深策略师Jerry Lucas表示，“本周剩余时间内将会出现系统性的抛售“，来自每个追逐这种市场趋势的基金。

分析师表示，其中包括波动性控制基金、风险平价基金、商品交易顾问(CTA)和趋势追踪基金，不过目前还不清楚它们在周四的股市抛售中所扮演的角色。

这些分析师表示，随着股市近期重现大幅波动，这些基金预计随着时间的推移，脱手股票等风险相对较高的资产，将会在一定的情况下造成持续的波动。

美国股市本周大幅震荡，全面大幅下跌。标准普尔500指数.SPX周四下跌3.75%，意味着该指数在技术角度上进入了修正，即在1月26日创下历史高点后的跌幅已达到10%。

法国巴黎银行分析师Anand Omprakash称，美国股市周四大跌可能部分是受到一些系统化投资策略的助推，这些策略的反应时间较短。

“当市场波动开始加大，它们基本上就会开始卖出股票，”Omprakash说。

不过AQR资本管理公司的风险平价投资组合经理Michael Mendelson在报告中指出，风险平价策略不会导致股市大跌。

“媒体和分析师的理解基本上是正确的，即风险平价和趋势跟随策略在波动性上升时倾向于卖出。但当波动性迅速上升时，这些策略其实要等到高峰过去才会卖出，”Mendelson说。

“推动全球股市剧烈震荡需要巨大的能量，而风险平价与趋势跟随策略无论从规模还是交易速度而言都还不够，”他说。

Salient的首席投资策略师Ben Hunt说，他认为周四出现的卖压来自金融顾问代客户卖出账户中的期权，而非风险平价等投资策略。该公司的Salient风险平价指数被作为一项市场指标。

“风险平价基金等类似资产被妖魔化了，”Hunt说。“有两点要说明：第一，这些基金就像是轮船，而非快艇，变化非常缓慢。其次，波动率的单日变化不会构成影响因素。”

Hunt表示，即使某个资产类别的波动率持续上升，单日内对基金的影响也很小。

本周全球市场波动令追随趋势的对冲基金止步不前，一些基金回吐了年初以来的全部凌厉涨幅。

市场人士称采取波动率策略的资金总额约为1.5万亿美元，并警告称，波动率步入上升新时代，可能最终导致股票和其他风险资产进一步下跌。

“就目前而言，市场动能完全为向下，”Robert W. Baird & Co.的首席投资策略师Bruce Bittles表示。

“在这种动能打破之前，我们仍然是脆弱的。”(完)