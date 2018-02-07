大跌不足为虑 策略师仍预计美股到年底续写牛市

路透纽约2月6日 - 尽管美国股市指标标普500指数在过去五个交易日累计下挫4.5%，但策略师们还是预计美股到年底时会录得小幅至中等涨幅，因企业获利和利率状况料不会令股市偏离轨道。

路透周二访问了10多位美国股市策略师，其中只有一位下调了标普500指数的年底目标。该指数周二上扬1.7%至,695点，之前一天刚刚遭遇了逾六年来最大单日跌幅。

而尽管股市大跌，策略师们仍乐观认为这波跌势并非反映了企业获利的潜在疲势，也并不意味着利率将加速上升并导致美股长达九年的牛市偏离轨道。

安联环球投资的美国投资策略师Mona Mahajan仍预计，标普500指数到2018年底将触及约3,000点，较当前水平上扬11%左右，她说。

“我们感到市场涨得太快了，似乎不能持续下去。我们觉得休息一下再重新开始是健康的，”她说，并补充道一旦这波跌势结束，金融和防务类股尤其可能上涨。

根据汤森路透估计，标普500指数成份股第四季获利料成长14%。在已公布财报的275家标普500成份股企业之中，77.8%的获利表现超越分析师预期，较以往平均高出约13个百分点。

“现实情况是美国经济看来正在持续增温，”Nuveen首席投资策略分析师Brian Nick称。“眼下市场是过度解读，以为美联储会为了打击通胀的初步迹象而升息过快过高。减税措施推升经济的影响或许会超出美联储预期，但我认为这不会是今年的问题。”

策略分析师指出，经过2017年的上涨后(标普500指数跳升19%)，美股这波下跌早该到来，尽管标普500指数周二反弹近2%，或许还会下跌。目前标普500指数的今年以来涨幅为0.8%，1月26日时曾触及纪录高位2,872.87。

“我认为市场要等到成功重新测试过昨天的低点后，才能完全恢复信心，”Per Stirling Capital Management总监Robert Phipps称。

Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz是访问中唯一调降对美股预测的策略分析师。他现在预测标普500指数今年底将在2,909点附近，低于他原先预测的3,000点。(完)