美股强劲反弹 交易员关注近期波动性（更新版）

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路透纽约2月6日 - 华尔街数月来的平静不复存在，未来数日波动性料将加剧。周一创下六年多来单日最大跌幅后，美国股市周二反弹约2%。

令交易员感到困惑的是：过去两天的剧烈震荡是一波较深跌势的开端，抑或只是为这轮已持续很长时间的牛市注入活力。到3月9日，这轮牛市将长达九年。

“今天是典型的探底走势，”纽约First Standard Financial的首席市场分析师Peter Cardillo称。他预计股市将反弹至纪录水平。

多头认为，在特朗普政府减税带来的提振下，美国企业业绩强劲，将最终支撑市场估值。而包括卖空者在内的空头则表示，在各大央行退出近年来的宽松货币政策、债券收益率上升之际，市场涨势已经难以为继。

“市场在短短四个交易日内，就从超买变成了深度超卖，”投资顾问公司50 Park Investments执行长Adam Sarhan表示。“新买家正在现身，他们一直在等待价格下跌。”

在周二的剧烈震荡中，道指波幅超过1,100点，收盘创下2016年1月29以来最大单日百分比涨幅，标普500指数则录得自特朗普2016年11月当选前以来的最佳单日表现。

“我认为震荡还没有结束，”芝加哥TD Ameritrade的首席市场分析师JJ Kinahan指出。“这样的走势通常会持续三周左右以到达系统的每个角落...波动性不会突然消失。”

投资者将近期大跌视为买入机会、一个“逢低买入”的极端范例。这说明市场正稳步向纪录高位攀升。

“我们一直保持关注，这(股市大跌)是一个小幅增加曝险的机会--不要鲁莽行事，只是小幅增加，”瑞银资产管理的资产配置主管Erin Browne说。

股市今日开盘后即下跌2%，此后反弹至平盘上方。标普500指数收盘水准较1月26日所及高位下跌6.2%。

近几日股市大跌，标志着投资人等待已久的回调终于出现，此前市场在相对平静的市况中屡创新高。

道琼工业指数.DJI大幅收高567.02点，或2.33%，至24,912.77点；标准普尔500指数.SPX收涨46.20点，或1.74%，至2,695.14点；纳斯达克指数.IXIC收升148.36点，或2.13%，至7,115.88点。

周二常规交易时段结束时，E-迷你标普500指数期货ESc1下跌0.1%。

科技股、原材料股和非必需消费品类股周二涨幅居前。标普主要类股中仅有防御性公用事业股和地产股收低。

苹果(AAPL.O)上涨4.2%，微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O)分别上涨3.8%。

自从特朗普胜选引燃了减税及松绑企业监管的前景、加上乐观企业获利可期，美国股市屡创纪录高点。

标普500指数自特朗普胜选以来累计仍上涨26%，今年涨幅周二重新站上正值，累计上涨0.8%。

“我们走得太远了，太快了，”Virtu Financial交易员Matthew Cheslock在纽交所说道。“但我觉得，没人会想到是如此快速下跌而且来势汹汹。”

此次市场下跌，因市场人士担心债券收益率上升和通胀率升高。周五出炉的美国1月就业报告，引发市场担心美联储今年会以比预期更快的步伐升息，从而加重了这方面的担忧。

交易员揣测周一的抛盘是自动程式触发的，他们称周一的盘面虽然繁忙，但却井然有序。

市场专家还认为，包括隔夜标普500指数期货下跌在内的这些抛售，是暴力解除押注美股波动率保持在低位的交易导致的，因为CBOE波动率指数(VIX)周一录得了逾两年以来的最大单日涨幅。

美国各证交所共计成交逾123亿股，为2016年11月大选刚结束以来最繁忙的一天，超过周一117亿股的成交量。(完)