美股三大股指收跌 盘中走势震荡

路透纽约2月7日 - 美国股市周三先涨后跌丧失动能，显示出投资者对近期市场回落心有余悸，且担心将余波荡漾。

美股盘中交投震荡，标普500指数午盘多数时间保持上涨，但最终收低。

“显然有很多人感到担心与不安，也许有一些当日冲销的交易员想在今天结束前脱身。明天情况会如何没人知道。”旧金山的Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca说。

周三盘势不像前两天那么剧烈震荡，道琼工业指数的上下波幅大致在500点左右，是过去一年日均波幅的逾三倍。

“肯定将有人伺机逢高卖出，然后就会有一些价值型投资者想趁着这种指数下跌百位数的机会进场，”俄亥俄州托雷多市一家投资谘询公司Alan B. Lancz & Associates的总裁Alan Lancz说。

“既然每个人都绷紧神经，盘势难免还将上下震荡，”Lancz说。

道琼工业指数.DJI收跌19.42点，或0.08%，至24,893.35点；标准普尔500指数.SPX小跌13.48点，或0.5%，至2,681.66点；纳斯达克指数.IXIC回落63.90点，或0.9%，至7,051.98点。

科技类股指数跌1.4%，苹果(AAPL.O)跌2.1%；能源类股指数挫低1.7%，因油价下滑。工业类股和金融类股涨势支撑大盘。

在周三的常规现货交易时段过后，E-迷你标普500指数期货跌1%，表明周四可能继续下跌基调。

标普500指数周二反弹1.7%，周一创2011年8月以来最大单日跌幅。

投资者在研判这波剧烈波动只是更大幅度下跌的开始，还是为恢复持续已久的牛市扫清道路。到3月9日时牛市将维持九年之久。

市场回落伴随着对债券收益率和通胀率上升的担忧；上周五公布的1月美国非农就业报告令人担心，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年的升息步伐将快于预期。

“虽然实现完美情境还面临利率和债券收益率等方面的阻碍，但投资者仍然将股市视为良好投资对象，他们仍然相信股市将继续上行，”纽约交易公司Empire Executions的总裁Peter Costa表示。

美国参议院周三达成价值约3,000亿美元的两年期两党预算协议，以结束多年来困扰华盛顿的财政问题争论。

美国财政部新发行的10年期公债需求低迷，且参议院达成预算协议，推动指标公债收益率上升，这可能加剧股市的压力。

“10年期公债收益率恢复升势...因此如果投资者开始进入债市开辟战场，可能就会开始让股市非常紧张，”Massocca说。

CBOE波动率指数跌2.3点至27.73，但仍是过去几个月多数时候所见水准的两倍多。

永利度假村(Wynn Resorts)(WYNN.O)攀升8.6%，之前有“赌王”之称的Steve Wynn因性侵指控而辞去该公司执行长职务。

社交应用Snapchat的所有者Snap(SNAP.N)飙涨47.6%，之前该公司公布最新一季用户数和营收均大幅增长。

美国各证交所共计成交约91亿股，远高于过去20个交易日的日均成交量80亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.71:1，纳斯达克市场为1.33:1。

有三只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低。有28只纳斯达克指数成份股触及新高，42只触及新低。(完)