美股展望：亚马逊等在线零售商虽然火爆 实体店远没有缴械认输

路透纽约11月17日 - 黑色星期五假期购物季即将来临，股市投资者已经手握押注实体零售销售下滑的工具。

2016年1月，纽约曼哈顿，多个待发运的亚马逊快递包装盒。REUTERS/Mike Segar

周四推出的一只上市交易基金允许投资者押注传统零售业的下滑，另一只基金同时则双倍押注在线销售进一步扩大至主导地位。

零售商店衰落ETF(Decline of Retail Stores ETF)(EMTY.K)和在线零售销售上涨ETF(Long Online Short Stores ETF)的意思不言而喻。他们逆向追踪的主要指数--成分股权重相等的Solactive-ProShares实体零售店指数.SOEMTYPR，由64只零售股组成，其中包括邦诺(BKS.N)、Sears(SHLD.O)、欧迪办公(Office Depot)(ODP.O)、梅西百货(M.N)和沃尔玛(WMT.N)等，这些零售企业都有实体店和线上商店。

他们不是唯一一个也不是第一个押注实体零售业被亚马逊和其他在线零售商消灭的基金。研究机构Bespoke在2012年就推出了亚马逊致命指数(Death by Amazon Index)，该指数目前有54个成分企业。

在线购物的趋势并不是新事物，但由于在线销售只占整体零售业的一小部分，ETF希望抓住这个长期趋势。

“在线销售渗透率目前约为10%，因此我们的策略还有很长一段路，”马里兰州ProShare Advisors执行长Michael Sapir表示。

“少数实体零售商将能够转型，但过程会比较痛苦且代价高昂。”

今年迄今，标普500零售股指数.SPXRT涨20%，但其29个成分股中只有一半取得正回报。亚马逊今年劲扬逾50%至1,129.88美元，这一只股票2017年市值就增长1,920亿美元。该指数所有成分股市值仅增长约2,300亿美元。

对冲基金Light Street Capital Management的Glen Kacher表示，他正在“看空几乎所有零售企业，”押注这类股价将下跌。该基金1月至10月涨53%。

Kacher表示，许多大型零售商都没有适应消费者偏好的改变，甚至落后于一些角落美食店，后者如今通过科技、让人们用几秒钟的时间动动手指就可以购买他们的早餐三明治和咖啡。

“零售业将面临灾难，”他说，但没有指明哪些零售商会倒下。“消费者零售行业的从业者...应接受新工作培训。”

零售商市值图表： reut.rs/2zLFXiN

**实体店**

但有关实体零售店走向末路的报导可能有些夸大。

据美国政府数据，今年前三季度，美国零售和食品服务销售总计4.78万亿美元，9月一个月4,844亿美元的销售额创月度纪录高位。

据全美零售商联合会，约1.64亿美国人计划在即将到来的感恩节周末购物，包括黑色星期五和网络星期一。

本周的结果表明，实体店争夺消费者的战斗远没有输掉。比如，沃尔玛表示，其第三季美国在线和实体店销售增长创2009年以来最快。

在线和实体零售结合，可以使消费者在线浏览他们的所有选择，同时可以让他们在开车回家的路上方便地提走选购商品，这会使一些企业能够存活下去。

沃尔玛股价周五创纪录高位，家得宝(HD.N)本周稍早提高全年获利和营收预估，股价亦创高点。

分析师称，有两种零售商将可以更好地抵御在线零售销售风暴，他们就是其中的一种。规模将很重要，沃尔玛和家得宝在北美分别有超过5,000家和逾2,200家门店，他们的分销网络将是关键的生命线。

“沃尔玛正在转型，成为亚马逊一大主要竞争对手，”新泽西州Washington Crossing Advisors的投资组合经理Chad Morganlander称。

“我们认为，实体店会有一些赢家，许多在线零售商将开始显得愈发传统。”

另一种有望存活下来的零售商就是那些侧重某个细分领域的企业，这会使他们保持利润不断增长，对抗在线零售利润下滑的趋势。

“除非你明确知道想买什么而且是大众市场商品，否则你不会去亚马逊，”匹兹堡Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。

“假期购物就是要买有意义的礼物。如果你是一个好的零售商，你可以抓住这个机会。”

亚马逊占标普500零售指数市值的近一半：reut.rs/2zLFXiN

(完)