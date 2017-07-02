美股展望：海外股市表现料比美股更出色 得益于经济和政策预期

路透6月30日 - 即便已有资金稳步流出美国股市转战海外市场，但投资者仍预计欧洲和新兴市场股市还将进一步上扬，得益于对经济增长和央行宽松政策的预期。

据理柏公布的初步数据，美国第二季基金投资者向海外股市投资规模为2015年第二季以来最多，上半年规模达900亿美元的资金流出中有超过一半发生在第二季。

MSCI明晟新兴市场指数年内迄今涨17%，同期泛欧STOXX 600指数和标准普尔500指数分别涨4.9%和8.0%。

西北互助人寿保险(Northwestern Mutual)首席投资策略师Brent Schutte表示，由于新兴市场国家央行一直在降息，他们的货币汇率近年也在下降，这些都正在帮助提振经济增长。

但新兴市场指数仍比2007年所及的纪录高位低约25%，泛欧STOXX600指数比纪录高位低8%。相比之下，标准普尔500指数仅比2017年6月创下的纪录水准低1%。

芝加哥BMO Private Bank投资总监Jack Ablin表示，未来两年海外市场股指可能创下纪录新高，称因经济增长改善。

“最后，全球其他国家经济复苏确实已加速，他们的增速超过美国，因为他们之前落在后面。美国也在进一步增长，因为美联储量化宽松的力度确实不小，”Ablin称。

据路透数据，第二季欧洲市场的企业营收料增长5.8%，标普500指数成分股企业营收料增长4.6%，亚太地区新兴市场企业营收料增加11.5%。

第二季欧洲企业获利估计跳增13.5%，标普500指数企业和亚太地区企业分别增长8.0%和6.4%。

西北互助人寿保险的Schutte表示，他的公司押注新兴市场和欧洲股市应会继续保持突出表现，尤其提到适宜投资欧元区股市的时间框架有一两年。

他的公司在2016年2月前后开始转向美国以外的股市，当时他以发达国际市场的股票投资取代了在美国不动产投资信托的投资，因预期企业获利增长改善。

但并不是所有人都相信欧洲股市的吸引力会持续那么长时间。Prudential International Investments Advisers LLC投资总监John Praveen对于预期下一季之后欧洲股市会有突出表现，态度比较谨慎。

Praveen预计，今年欧洲和新兴市场企业获利强劲增长。但他表示欧洲面临的潜在阻力可能包括，欧洲央行货币政策宽松力度下降，以及需在2018年上半年末前完成的意大利大选存在不确定性。

但就目前而言他表示，“他们的获利前景更好，他们的央行仍在提供量化宽松流动性，而我们的央行在加息，美联储开启了货币政策正常化进程。”(完)