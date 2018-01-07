美股展望：继2017年成长股大涨后 基金经理开始转向价值股

路透纽约1月5日 - 一些美国成长型基金经理在2018年初正在匆匆打量价值股，因他们在寻找之前被忽视的股票，认为在股市去年上涨了近20%之后，这些股票有进一步的上涨空间。

资料图片：2017年12月，纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

价值股是指那些市盈率(本益比)较低，属于较为沉静或不受待见的行业，在股市大涨时涨幅通常落后的个股。2017年的情况就是如此。

标普500价值股指数(S&P 500 Value Index)去年仅上涨12.6%，与标普500成长股指数(S&P 500 Growth index)相比如同龟速。拜苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)等股价上扬所赐，标普500成长股指数去年上涨25.4%。

受此影响，甚至有一些成长型基金也在撤出股价高涨的科技类股，转而增持他们认为在当前股市高涨时估值更为合理的类股。美国个人投资者协会的调查显示，当前股市处于2014年11月以来最繁荣的阶段。

“在我们已见到的大涨之后，科技类股目前面临一定的风险。我们现在认为投资机会在估值有吸引力且营收情况更加明朗的类股上，”Columbia Acorn基金(ACRNX.O)的联席投资组合经理Matthew Litfin说。该基金管理的资产规模为47亿美元。

Litfin现在低配科技股，一直在增持金融类股，例如资产管理公司Lazard(LAZ.N)。该股的历史市盈率为15.1，低于标普500指数.SPX整体历史市盈率23.7。Lazard股价今年以来已上涨5.8%。

管理资产规模为42亿美元的Fairepoint Capital中型股基金(CHTTX.O)的联席投资组合经理Thyra Zerhusen表示，她在投资玩具生产商美泰儿(Mattel)(MAT.O)和通用电气(奇异,GE)(GE.N)等个股。这些公司的动荡令他们基础资产价值蒙阴。

例如，通用电气的历史市盈率为21.2，其股价在过去一年大跌41.7%，因新的首席执行官弗兰纳理(John Flannery)宣布计划收缩公司规模，并退出部分业务。美泰儿的股价在过去12个月下跌46%，由于该公司暂停派发股息，并称美国最大玩具零售店玩具反斗城(Toys ‘R’ Us)破产是导致该公司营收疲软的因素之一。

“去年价值股面临的环境并不好，但现在是你能找到那些将在未来两年大涨的投资的时候，”她说。

价值股今年迄今以来的表现还不错：美泰儿今年来上涨了4.3%，通用电气上涨6.1%。而标普500指数上涨约2.3%。

**不能确保万无一失**

当然，成长股在头一年的良好表现并不一定意味着，接下来的一年价值股将会反弹。

据瑞士信贷，自1951年以来标普500指数在一年内上涨逾18%的情况出现过20次，其中有10次该指数在随后一年再上涨10%或更多，由成长股领涨。另外10次的情况是标普500指数在第二年下跌，平均跌幅为1.7%。

在2018年的头三个交易日，iShares标普500成长股指数ETF(IVW.P)上涨2.9%，而iShares标普500价值股指数ETF上涨1.6%。

但James Advantage基金的投资组合经理Matthew Watson说，该公司一直在为所谓“FAANG”的大型科技股大幅调整做准备。FAANG中的亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)和谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)在2017年上涨30%或更多，推动整体指数上扬。

他说，该基金反而一直在增持不受待见的能源类股和零售类股，例如Diamond Offshore Drilling (DO.N)和美国零售巨头梅西百货(Macy‘s)，这些公司的资产被低估。

Watson说，例如，梅西百货的股价仅勉强高于其基础房地产投资组合的价值，而Diamond Offshore股价仅为其账面价值的70%。梅西百货在2018年第一周下跌3.3%，Diamond Offshore上涨2.1%。

“目前股市或许有积极的动能，但这只会让股票变得更贵，”Watson说，“我们认为要想找到长期获得回报的机会，你目前所拥有的唯一选择是寻找价值股。”(完)