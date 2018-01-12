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美股一周展望：基建法案概念股行情可期 但涨势颠簸料难免
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January 12, 2018 / 6:08 AM / a day ago

美股一周展望：基建法案概念股行情可期 但涨势颠簸料难免

3 分钟阅读

路透纽约1月12日 - 美国建筑、工程、建材及其他与基础建设支出相关的个股，将迎来剧烈波动，但如果心脏够强的投资人咬牙撑过几次震撼洗礼，之后可能大有斩获。

2017年12月29日，美国纽约，纽约证交所交易大厅。REUTERS/Andrew Kelly

美国总统特朗普不久前甫拿下税改法案获得通过的胜利，接下来将推动基础建设立法，目标是改善国内老旧道路等基础设施，因此未来几周相关类股将成为焦点。

美国参议院一个跨党派团体本周与政府官员会谈，讨论1万亿美元基础建设支出议案的立法。

联邦政府的支出挹注，料将推升基建概念股，但随着法案在国会推进，及法案细节逐渐明朗，这些个股表现可能震荡起伏。

美国基础设施水准去年被美国土木工程学会评为不及格，改善基础建设的想法很容易得到广大支持。

尽管一些民主党人士想要有这样的议案，但政治立场的分歧可能会损及这方面的努力，并影响到民间领域的投资额。

然无论有无基建立法，投资人和分析师都认为这类题材的氛围很有利，包括国家基础建设需要升级，今年许多企业获利料飙升，以及正面的经济趋势支持大型项目的投资。

“即使没有大型的联邦政府投资案，在这个领域已经有资金流入，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示。“如果真有基建立法，将只是锦上添花，而且资金真的会流向这些基建类股。”

**基建股摆荡**

Todd表示，他的公司加码基建相关类股，包括持有土建承包商Granite Construction Inc (GVA.N)、建筑材料公司Eagle Materials Inc (EXP.N)和US Concrete Inc (USCR.O)，以及钢铁公司Nucor Corp(NUE.N)。

这些股票和其他建设相关类股在特朗普于2016年11月胜选后应声大涨，因其选战誓言要斥资改善基础建设。

而虽然指标标普500指数.SPX自特朗普当选以来一直稳定上涨，但建设相关类股却尤其历经过山车般的走势，去年部分是因特朗普的政策议程充满不确定性所致。

即使过去两个月涨幅较大，特朗普胜选以来基建类股的回报率也不算高。

举例来说，2016年12月初以来标普500指数涨逾22%，但标普1500建筑工程指数仅涨9%，标普1500钢铁指数和标普1500建筑材料指数仅分别上涨约5%。

“从同比来看，许多基建企业股票并没怎么涨，”Todd涨。

分析师认为，在目前经济回升的相对较晚阶段，客户在对项目作资本支出决定时心里可能会更踏实。

    **“基建类股后来居上”**

    工程及建筑企业“通常是周期中较晚走强的工业类股，所以我们刚刚开始从很多基建股中尝到甜头”KeyBanc Capital Markets董事总经理Tahira Afzal称。

    “即使没有基建刺激举措或基建法案，未来两年该板块也将表现出色。”

    根据汤森路透数据，2018年标普1500建筑工程指数料涨27%，建筑材料指数料大涨32%。根据汤森路透I/B/E/S，相比之下标普500指数料将仅上涨13.9%。

    “当前的市场行情是基于近乎创纪录的企业获利，而工程建筑企业整体上还没有达到创纪录的获利水平，”独立工程及建筑咨询公司JBR Advisory创始人John Rogers称。

    对基建议案的乐观看法，可能已经在股价上得到了反映。比如，自11月初以来，Fluor .FLR.N和Jacobs Engineering (JEC.N)股价分别上涨了28%和18%，U.S. Steel (X.N)则跳涨逾50%。

    其它因素也可能会推动股价上涨，比如减税立法、或是全球经济增长动能等，但这项联邦基建法案若是不尽如人意，此类股则可能回落。

    “真得要着眼于长远，还要意识到如果华盛顿方面的确有所动作，那也将有很多进两步、退一步的情况，”位于达拉斯的Hodges Capital Management投资组合经理Eric Marshall称。Hodges Capital Management持有建材股以及设备租赁公司United Rentals (URI.N)及承包商Primoris Services (PRIM.O)的股票。

    “可以说，像水务工程、公路、桥梁及高速公路之类的东西，有着被压抑的需求，”Marshall说。(完)

    编译 蔡美珍/戴素萍/于春红/侯雪苹；审校 许娜/艾茂林/王颖

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