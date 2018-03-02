美股一周展望：美债收益率急涨 或使企业获利对股价的提振黯然失色

路透纽约3月2日 - 在华尔街，对于今年美国企业获利将以健康速度成长的问题似乎毫无疑问，对企业获利的整体增幅预估接近20%。

2018年2月9日，美国纽约，纽约证交所交易员在查看显示屏上的图表。REUTERS/Andrew Kelly

但不那么肯定的是，投资人应如何通过预估市盈率对这些获利估值。这个难题可能导致股市出现更多波动。

在利率和公债收益率(殖利率)上升、以及担忧通胀升温之际，估值问题再次受到市场策略师的重视。

这些因素，包括指标10年期美债收益率逼近3%，已经引发投资人重新考虑应该如何为股票定价。随着持续近九年的牛市步入晚期，股票已经变得更加昂贵。

实际上，部分投资人在思考股市估值是否应该更低一些。

“这是目前许多基金经理都在考量的一个主题：市场要到什么水准才会再现真正的买入良机？”明尼亚波利斯The Leuthold Group首席投资分析师Jim Paulsen表示。

美国下周五将公布2月非农就业报告，届时股市估值可能面临一大考验。上月报告显示薪资意外增长，激发对通胀的担忧，并推动公债收益率跳涨和股市下跌。

股市估值基本按股价与未来一年预估获利的比值来计算，即所谓的市盈率。

“你对公司的估值会受到利率的影响，整体而言，如果利率上升，那么更低的市盈率将是合理的水准，”新泽西州LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

**波动性**

据汤森路透Datastream数据，随着股市涨至纪录高点，截至1月底，标普500指数.SPX市盈率已升至18.6倍，为约15年来的最高水平。

紧接着市场在2月初就大幅下跌10%，确认出现一波修正，进而使预估市盈率降至17倍。

美国总统特朗普周四宣布将对进口钢铁和铝产品课征高额关税，引发了有关价格将上涨和贸易战的担忧，标普500指数应声挫跌1.3%，但这也只是令该指数的估值微幅下降而已。

“市场已发生大幅波动，金融资产、尤其是股票小幅重新定价，这是因为我们对公司的估值受利率影响的程度还有点不确定，”道富环球投资管理(SSgA)驻波士顿首席投资策略师Michael Arone说道。

Arone认为，标普指数去年的回报有半数归功于市盈率的上升，也就是投资者愿意为将来的获利付出更高代价，这得益于围绕全球经济的乐观情绪，但人们”为将来获利再多付出一些的意愿可能开始下降。”

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数2018年回报料跳增19.2%，创2010年大增40.3%以来的最大增幅，这对股市投资者来说是个好消息；美国在2010年已摆脱金融危机。

据SunTrust Advisory Services驻亚特兰大首席市场策略师Keith Lerner，对标普500指数回报率超过15%、同时10年期美债收益率上升而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的其他六个年份分析发现，除一年外其他年份的市盈率均萎缩，但标普指数仍录得涨幅。

Lerner预计股市将能够维持预期市盈率在16倍左右。据汤森路透Datastream，这要低于当前水准，但仍高于标普指数长期市盈率均值15倍。

根据本周公布的路透对市场策略师的调查，美国股市2月稍早下跌后在近期展开的反弹可能延续，今年有望上涨逾8%。

“我们并不指望市盈率扩张。事实上，如果利率继续像这样升高，我们预计市盈率可能还会收缩一点。”安联环球投资的美国投资策略师Mona Mahajan说。“但这些将被强劲的(获利)增长所抵消。”

但Paulsen说，他认为股市可能估值过高，他所在的Leuthold公司最近调降了旗下主要基金的美国股票曝险。他担心的问题之一是通胀是否即将更大幅度上扬。

“全新一代投资者甚至连3%的通胀率都没怎么见过，”Paulsen说。

“如果额外经济增长将带来一些负面影响，那么不管这轮复苏还会持续多久，环境都会变得非常不同。”(完)