美股一周展望：股市波动率骤然上升 剧烈波动料成常态

路透纽约2月16日 - 美国股市可能无法回到去年那种异常平静的状态，即便股市近期的跌幅已扳回过半，而且交易商的担忧情绪也迅速下降。

在这波跌势中，股市波动率升至数年高位，一些在低波动率环境下兴旺发达的产品则崩跌。分析师称，波动性较高的环境意味着过去两周幅度达1%的股市波动将变得司空见惯。

投资者将需要适应这种情况。Cboe波动率指数(VIX).VIX去年平均为11，属于历史性偏低水准。该指数是全球最受瞩目的投资者情绪和市场波动率晴雨表，代表股市对近期波动性的预期。

“我们预计目前的震荡预示着波动率更高的时期，”纽约MKM Partners衍生品分析师Jim Strugger称。

VIX在2月6日触及两年半高点50.30，后来下滑至17.60，仍然远高于11月触及的纪录低点8.56。

“担忧之情已大幅下降，但肯定还没回到修正之前那种悠然自得的程度，”嘉信理财驻德州奥斯汀交易及衍生品业务副总裁Randy Frederick称。

“VIX期货似乎表明，未来几个月VIX可能趋于从当前水准进一步下滑，最低或降至15，但鲜有迹象表明会在短期内再次触及10，”他表示。

VIX指数自标普500指数期权衍生而来，是衡量投资者对该指标股指近期波动整体预估的一个指标。

Frederick称，标普500指数在2,744点时，VIX为15表明，标普500指数每日波动21.54点或接近0.8%。

本月以来标普500指数已有八日录得单日波动超过1%的情况，而2017年出现这种情况的天数总共也只有八天。

一些高调的美国投资者认为股市未来面临更大压力，这其中包括知名债券基金经理人、华尔街债券大王冈德拉克(Jeffrey Gundlach)，以及Seabreeze Partners Management的对冲基金经理人Douglas Kass。

不过波动率升高未必意味着股市牛市走向终结。VIX指数在1999年、2003年和2009年都曾录得年平均最高涨幅，而标普500指数同期上扬了20%甚至更多。

“真正关键的是上涨的速度，”Weeden & Co的首席全球策略师Michael Purves说。“而这波涨势的速度很慢。”

“股市没有理由不随着波动率升高而上涨，”他说。

过去几年里，每当波动率升高，波动率卖家和寻求抄底的投资者都蜂拥而至，并且规模不断壮大。

尽管近期市场震动导致押注股市平静的交易所交易产品(ETP)一度偃旗息鼓，但交易商眼下再次将资金投入这种交易。

ETF.com网站数据显示，ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.P)自2月6日VIX指数触及高位以来已吸引到4.18亿美元资金净流入。该ETF在波动率下降或维持低位时上涨。

但这次情况可能略有不同。美联储正在缩小资产负债表并调升利率。美国企业获利情况可能是需要关注的另一个变数。

根据汤森路透数据，分析师预期，未来几个财报季的标普500指数成份股获利将持续上升，获利增幅将在第三季达到高峰，第四季降至17.8%。

“当获利增长开始转向，从正成长转为负成长，或是减速，你会见到市场波动率上升，”Invesco PowerShares股票产品策略分析师Nick Kalivas指出。

股市震荡加剧时，可能刚好为挑股操作人士提供了发挥机会。

“这会让主动式管理、挑选股票、资产配置等等的品质更受到重视，这些就是理论上因为我们擅长，所以才能收费的东西，”Orlando称。(完)