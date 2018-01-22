美股一周展望：网飞股价走势将成为科技股风向球（更新版）

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路透旧金山1月19日 - Netflix(网飞)(NFLX.O)周一公布的季度财报，或许可以让人一窥Facebook(FB.O)、亚马逊(AMZN.O)等等科技业巨擘能否持续有良好表现；这些科技业巨擘是推动美股不断创新高的主力。

华尔街周五未受美国政府即将关门的消息影响，标普500指数再创纪录高位，因投资者的注意力集中在财报季上。

美国政府周日进入停摆第二天，共和党与民主党人士的各自立场似乎更趋强硬，双方都做好了打持久战的准备。似乎还没有危机很快结束的明确迹象。

微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)及亚马逊等等标普500指数龙头企业，在2018年前13个交易日的表现超越大盘，投资人押注强劲的获利增长将会呼应科技股创下10年来新高的估值。

网飞今年股价已经跳涨近15%，表现优于标普500指数的上涨5%；网飞将于周一盘后公布财报。

网飞股价2017年飙涨53%，堪与亚马逊及矽谷大型科技业者相媲美，这协助带动股市屡创新高。

“对于那些高度波动的成长股而言，网飞将成为极佳的冒险意愿领先指标，”Wedbush交易员Joel Kulina表示。“网飞的股价动能主要来自公司本身题材，但若这档股票能够有良好表现，整个市场就没有不继续向上走的理由。”

网飞所面临的串流影音服务的竞争越来越激烈，对手包括亚马逊的Prime Video，以及传统媒体公司的相关服务。但投资人仍乐观认为网飞能够超越各界预期。

根据汤森路透数据，按照对未来12个月的获利预期，该公司股价市盈率(本益比)为95倍；AMC Entertainment (AMC.N)为44倍；时代华纳(Time Warner) (TWX.N)则为14倍。

纽约Ladenburg Thalmann资产管理负责人Phil Blancato近来帮一位客户买入价值150万的Facebook、亚马逊、苹果、网飞和谷歌母公司Alphabet的股票，做为留给他孙辈的投资。

“我说，‘你疯了吧！’可是他非常直接，就是要买FAANG的股票。”Blancato说。“FAANG股票”是华尔街对上述五家公司名称首字母缩写的普遍称呼。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估标普500成分股中科技企业12月季度获利增长15.9%。受失业人数减低及薪资增长的支撑，整体标普500成分股获利料增长12.2%。

科技股投资者在本财报季也亟欲听听企业高层说明，美国国会去年12月通过的减税措施对公司净利有什么影响，以及他们是否打算汇回海外获利。

苹果周三表示将为海外现金一次性纳税约380亿美元。投资者希望了解该公司在海外持有的2,520亿美元现金有多少将回流美国，且可能用作派息、股票回购或并购。

网飞在10月16日公布的季报中表示，全球订户增加的数量高于分析师预期。受此影响，该股在盘后交易中触及纪录高位，但在第二天交易中下跌。

网飞在10月将美国价格自2015年以来首次上调，可能将为生产原创内容提供更多资金，但也增加了失去客户的风险。

网飞预计第四季全球范围内将增加630万个订户，这将使其全球客户群数量增至近1.156亿个。

分析师平均预计该公司营收增长32.5%至32.8亿美元，净利为1.863亿美元，大增179%。分析师预计每股盈余(EPS)将为0.41美元。

据汤森路透数据，标普500资讯科技指数过去12个月涨42%，预期市盈率超过19倍，为2008年以来最高。

Facebook将于1月31日公布季度业绩，亚马逊、苹果和Alphabet将于2月1日公布。英伟达(Nvidia)(NVDA.O)将于2月7日公布业绩；该公司股价2017年累计涨81%，其已替代高通(QCOM.O)成为继英特尔(INTC.O)之后最有价值的美国芯片生产商。(完)